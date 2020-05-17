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戴口罩越來越悶...鄧鴻吉加入「等離子發射器+2風扇」！超狂發明贈100個給醫護

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▲「口罩式等離子空氣淨化器」。（圖／鄧鴻吉提供）

▲鄧鴻吉研發出具空氣淨化動力系統的電子式智慧型口罩。（圖／鄧鴻吉提供，下同）

記者鄧木卿、林昱萱／台中報導

新冠肺炎疫情讓民眾都紛紛戴上口罩認真防疫，但也隨著天氣越來越炎熱，戴著口罩反倒會異常悶熱，甚至造成身體不適。對此，「台灣愛迪生」鄧鴻吉就研發出了具空氣淨化動力系統的電子式智慧型口罩，不僅可以防疫，同時也能解決悶熱問題，而也透過立委、議員轉贈了100個口罩給醫療人員使用。

台灣愛迪生創意科技公司董事長、也是著名的發明家「台灣愛迪生」鄧鴻吉指出，面對新冠肺炎疫情，這幾個月來，天天戴著口罩過日子，非常辛苦，過去天氣冷還不覺得痛苦，現在氣溫動輒飆高到攝氏37、38度，戴著口罩一下子就汗水直流，滿臉濕熱，非常得不舒服，尤其需要外出工作者，真的是戴不住，有的還因長時間久戴導致皮膚過敏不適而需要看醫生。

對此，鄧鴻吉指出，公司特別研發出一種具空氣淨化動力系統的電子式智慧型口罩「口罩式等離子空氣淨化器」，讓民眾即使在大熱天一樣可以長時間戴著防疫，不用擔心新冠肺炎疫情，而能正常外出與運動，如跑步、騎車、登山，甚至從事特殊作業等。

▲「口罩式等離子空氣淨化器」。（圖／鄧鴻吉提供）

此外，口罩式等離子空氣淨化器具有三大特色，一是口罩裝置有等離子發射器，配戴後口罩內會不斷產生等離子，經實驗顯示，等離子具有淨化空氣的神奇效果；二是，口罩內有兩個小型風扇，讓氣流一進一出，加速空氣的流通，不但可以克服悶熱問題，還有殺菌效果，有助緩解疲勞及精神壓力；三是可更換性的奈米級高效微粒過濾棉片，可以有效過濾空氣中細微顆粒物（PM2.5）、粉塵、細菌、煙霧、花粉、塵蟎等有害身體健康物質，對直徑0.3微米以上微粒去除效率最高可達99.97%以上。

▲「口罩式等離子空氣淨化器」。（圖／鄧鴻吉提供）

此外，口罩式等離子空氣淨化器所使用具N95功能的可替換性棉片，經財團法人紡織產業綜合研究所檢驗結果，次微米過濾效率可以達到99.99%，超過A級標準的90%；至於電子部分亦經歐盟CE安全認證。另外，最讓人感動的是，鄧鴻吉還提供立法委員張廖萬堅及市議員羅廷瑋各100個轉發給醫療人員等特殊需要者使用。

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