剛領9片就被搶…桃園男瞎掰「口罩別露白」！　警揪造謠秒開罰6000

▲黃男誆稱自己購買口罩卻遭搶劫，警方調閱監視器並未發現相關情事。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

桃園市八德區黃姓男子，上月在臉書地方社團造謠，表示自己剛從超商領到口罩，一出門就立刻被2名歹徒搶劫，更將犯嫌型態、犯案手法描繪的煞有其事，警方因而不敢大意、深入調查，這才發現男子所述都是謊言，將他依誣告、社維法移送法辦，桃園地院審理後裁處6000元罰鍰。

上月23日，黃男在臉書地方社團發文，表示自己剛到超商取得預購的口罩，一手拿著咖啡、一手拿信封走在馬路上，突然有1男1女騎車行經他身邊，瞬間就抽走其手上的信封，2犯嫌更用膠帶貼住車牌，擺明是早有預謀。

▲黃男在臉書上將自己被搶細節描繪的煞有其事，許多民眾因而信以為真。（圖／翻攝畫面）

黃男還形容2明犯嫌的樣貌以及機車型號，此消息也在臉書社團引發熱議，桃園警方獲報後不敢大意，調閱監視器都未發現相關情事，最終將黃男傳喚到案說明，黃男仍堅稱自己遇到搶劫，最終被依誣告罪、社維法送辦。

桃園地方法院認為，黃男的不實言論已造成大眾恐慌，更有民眾為此事打1999通報，認為他已涉犯散布謠言，並影響公眾安寧，依社維法裁處6000元罰鍰，誣告罪責仍在審理中。

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