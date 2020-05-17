葛來儀：台海危機「還有一段距離」　對岸攻台將損及其它野心

▲美國台海問題專家葛萊儀（Bonnie Glaser）。（圖／MAC）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍在台海周邊的軍事活動近期大幅增加，許多專家都擔心台海可能爆發戰事。對此，美國台海問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）與福納樂（Matthew Funaiole）表示，即使北京將新冠肺炎疫情引起的混亂解讀為一個獨特的有利時機，但目前來說，大陸不太可能對台灣發動軍事打擊，「大陸在台灣周邊的挑釁並不代表危機。」

葛來儀與福納樂15日在《外交政策》（Foreign Policy）網站發文提到，解放軍近期在台灣周邊頻繁進行軍事活動，這種日益自信的態度「在華盛頓敲響了警鐘」，也有大陸專家提到大陸「武統」的聲音正在升高，甚至有人建議官方修改《反分裂法》，為軍事解決台灣問題提供空間。

▲解放軍軍機繞台，我戰機升空監控。（圖／國防部）



文章指出，另一方面，也有大陸專家抱持了溫和的看法，例如《超限戰》的作者、解放軍空軍少將喬良就提到，以武力統一台灣可能要付出巨大的代價，並危及中華民族復興的目標。

文章認為，雖然很難知道習近平等高層的真正想法，但不同聲音的存在，代表北京內部仍就「武統」議題在進行辯論，「習近平目前採取了較為強硬的戰略，但也遵循著過往傳承下來的『兩岸關係和平發展』指導方針。」

文章分析，就算習近平現在想改變立場，也得面對艱難的現實，就是攻台可能損害大陸其它方面的野心，武力統一台灣可能使中美發生軍事對抗，甚至升級成更廣泛的衝突。就算對抗有限，印太地區的各國也會因台海情勢，重新考慮對大陸的戰略思考，甚至形成「反中聯盟」，這將對大陸的國際關係造成重創，危及「中國製造2025」以及「一帶一路」計劃。

▼美國海軍飛彈驅逐艦麥坎貝爾號（DDG-85）航經台灣海峽。（圖／U.S. Pacific Fleet）



文章強調，新冠疫情造成台海開戰的風險非常低，唯一令台海開戰的原因，是台灣從大陸分離出去，但大陸不需要以先發制人的動武來防止那種結果，正如台海專家任雪麗（Shelley Rigger）所說，北京已經有效威懾台灣不要宣布「法理台獨」，即便未來有哪一位台灣領導人敢冒險，世界上也沒有任何國家會承認台灣的獨立地位。

文章還說，當然，低風險不代表著零風險，為了大陸防止誤判，美國必須持續表明其捍衛印太地區和平的決心，尤其是涉及武力決定台灣未來方面。美國近期在台海附近的軍事行動顯示了美國正在這麼做，美中兩軍的溝通也是釋放信號的有效方式，應持續進行，「美國應當保持警惕，但兩岸危機還有距離。」

▼解放軍航母遼寧艦行經宮古水道，被日本防衛省拍下。（圖／日本防衛省）

