全球確診破463萬！　義大利6月3日起允外國旅客入境　挽救夏天旅遊旺季

▲義大利6月3日將允許外國旅客入境。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，截至台灣時間17日上午，全球確診數超過463萬、逾31萬人死亡。而為了挽救夏天旅遊旺季，義大利預計在6月3日開放外國旅客入境，希臘則預計在7月開放。

根據約翰霍普金斯大學最新疫情統計顯示，目前全球確診人數達463萬4068人，疫情蔓延至196個國家及地區。疫情最嚴重的美國確診人數為146萬7820人，其次為俄羅斯27萬2043人、英國24萬1461人、巴西23萬3511人；全球死亡人數至少31萬1781人。

義大利政府在疫情減緩後，逐漸鬆綁防疫封鎖措施，而為了挽救夏天旅遊旺季，16日進一步批准政令，允許6月3日起全面開放邊境，並恢復境內旅行；希臘則考慮在7月跟進解除旅客入境限制。德國目前累計達17萬3772例，不過德國足球甲級聯賽16日起復賽，成為歐洲五大職業足球聯盟裡首支走出疫情停賽的聯盟。

▲德甲16日起復賽。（圖／達志影像／美聯社）



俄羅斯16日新增9200起確診病例，累計確診病例數達27萬2043例，且過去24小時又有119名患者死亡，是疫情發生以來最高的單日通報死亡數據，累計2537人病逝。

印度過去24小時新增3970例確診和103例死亡，累計8萬5940人染疫、2752人病逝，總理莫迪（Narendra Modi）政府預計本週決定是否延長54天的封城禁令。

泰國政府宣布16日將中國、韓國、香港和澳門等4個國家和地區，從疫情高風險傳染區的名單移除，不過為了防止疫情擴大，禁止所有商業航班入境的禁令將延長至6月底。

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