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東石外傘頂洲清出約1300公斤海廢垃圾　寶特瓶最多

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▲「搶救海洋愛地球」海保署強力推動淨海大聯盟 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲海洋委員會蔡清標副主委(右六)帶領海保署及海巡署同仁共同參與淨海活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

海洋廢棄物為全球關注的跨國性議題，海洋生物纏繞漁網、誤食廢棄物的情景令人痛心，為減緩海洋環境惡化，營造海洋生物宜居的家，海洋委員會海洋保育署(下稱海保署)強力推動淨海聯盟，歡迎漁民伙伴們踴躍加入環保艦隊行列，並邀請潛水愛好者加入潛海戰將，共同打造潔淨及亮麗的海洋環境。

▲「搶救海洋愛地球」海保署強力推動淨海大聯盟 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲許多爸媽帶著小朋友參與，讓活動饒富教育意義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

台灣是海島國家，海洋治理與藍色經濟攸關我國整體發展及競爭優勢；「海洋」保護、永續發展，亟需重視與落實。有鑑於此，2019年11月20日公布施行「海洋基本法」，特訂定6月8日為國家海洋日。

▲「搶救海洋愛地球」海保署強力推動淨海大聯盟 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲活動中安排人員以抬棺舞的動作抬著垃圾進場，象徵送海廢垃圾最後一程 。（圖／記者翁伊森翻攝）

海保署與嘉義縣政府16日以「搶救海洋愛地球」為主題，為國家海洋日系列活動揭開序幕，由嘉義縣翁縣長親自領隊至外傘頂洲清理海漂廢棄物，海洋委員會蔡副主委清標也帶領海保署及海巡署同仁共同參與，活動人數達240人，共清出約1300公斤的海廢垃圾，其中又以寶特瓶最多，高度展現中央及地方首長解決海洋廢棄物之決心。

縣長夫人更是親自代言參與拍攝招募嘉義縣「淨海聯盟」短片，邀集嘉義縣志同道合的潛水同好加入「嘉有潛將」，共同守護屬於你我的大海。

▲「搶救海洋愛地球」海保署強力推動淨海大聯盟 。（圖／記者翁伊森翻攝）

共清出1300公斤的海廢垃圾，參與民眾協助分類 。（圖／記者翁伊森翻攝）


海保署黃署長向文表示，為解決海洋環境遭受廢棄物污染問題，刻正推動淨海大聯盟，鼓勵各式漁船加入「環保艦隊」，自主攜回船舶上垃圾及協助打撈海漂垃圾，並邀請潛水愛好者加入「潛海戰將」，協助清理海底垃圾及覆網，截至2020年5月15日統計已有2,675艘船舶加入環保艦隊、1,806位潛水同好加入潛海戰將，2020年1-4月共清理148.1公噸海漂(底)垃圾。

海保署呼籲民眾、漁民及各類船舶從事相關觀光遊憩及漁撈作業時，能將產生之廢棄物及漁網攜回妥善清理，不要任意拋棄，從源頭減少垃圾，用行動守護海洋，還給下一代及海洋生物潔淨的生活環境◦

▲「搶救海洋愛地球」海保署強力推動淨海大聯盟 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲參與人員用傘排出海豚圖樣，希望每位民眾都能為海洋生態撐起保護傘，圖右為今日清除之海廢垃圾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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