徐永明提「時力2.0」目標　瞄準2022年議員席次達30席

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量在2020大選共獲得1,098,044票，以7.75%的得票率搶下3席不分區立委席次，包括陳椒華、邱顯智、王婉諭皆順利當選。時代力量黨主席徐永明16日提出財務透明、責任分工、議員席次、政黨票倍增等4項「時力2.0」的目標，並期許在2022年的全台議員席次能倍增達到30席，在2024年則要達到政黨票200萬票，讓時力在立法院的能量更充足。

徐永明16日表示，時代力量黨中央15日召開各地方黨部的主委會議，會中除了互相交換意見、讓地方和中央的資訊更流通，他也在會中提出了「時力2.0」的目標。

徐永明首先提到，在財務透明化的部分，年底前從時力黨中央到各地方黨部，都將公布財務狀況，以公開、透明為原則，讓黨內同仁、支持者和社會大眾能夠檢視，選舉補助款和捐款用在哪裡、做了什麼事。

在責任分工部分，徐永明則表示，時力將在黨章中新增地方黨部專章，其中將處理主委權責，確立時代力量「責任分工」的制度化方向。

在議員席次方面，徐永明指出，根據2020大選政黨票的得票情況，時力在全台灣有50個選區拿到的政黨票，比議員當選門檻更高，代表未來時代力量在這些選區，非常有機會取得議員席次，他也請各黨部主委著手網羅人才，為接下來的選舉做準備。

最後，在政黨票的目標，徐永明則期許，2022年的議員席次能倍增達到30席，並積極爭取地方執政的機會。此外，在2024年的目標則希望政黨票倍增為200萬，讓時代力量在立法院的能量更充足，有更多立委能夠為民發聲。

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