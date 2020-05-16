把人「鋸兩半」塞皮箱！作案現場成「屠宰場」　警查違規車輛…驚挖分屍案

Mahesh Sorathiya, 38, was charged with assisting an offender yesterdayhttps://t.co/lrzUopVZSB — Sian Elvin (@SianElvin) May 16, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

英國近日驚傳恐怖分屍案！38歲的薩拉桑亞（Mahesh Sorathiya）跟27歲的柯尼塔（Gareeca Conita Gordon）日前因為魯莽駕駛，而遭到民眾舉報，警方接獲報案上前盤查後，竟從兩人車上的手提箱中，發現女性軀幹的屍塊，當場將兩人逮捕並進行調查。

綜合外媒報導，這起事件發生在英格蘭的科爾福德（Coleford），警方於12日時接獲民眾報案稱，迪恩森林（Forest of Dean）附近的道路上，有一輛車子很可疑，於是前往該處進行盤查，卻意外地發現車上有兩個手提箱，打開一看竟然是一具被肢解成「兩大半」的女性屍體。

隨後警方更在13日時封鎖了迪恩森林進行搜查，以防有其他的屍塊遭到丟棄沒被發現。報導中指出，死者應為一名女性，但目前身分仍然無法確認，警方則是在進行搜查的同時，也派人到居住在當地的薩拉桑亞家中搜查，並且發現了謀殺的現場，據描述裡頭的情況就像上「屠宰場」一樣，整起事件看起來就像是兇手在洗澡時發現了一把圓鋸，然後就將受害者分屍了。

附近居民在接受採訪時稱，在兩名嫌疑犯被逮捕之前，空氣中曾經瀰漫著不尋常的燃燒氣味，那絕對不會是普通燒木頭的味道。嫌疑犯薩拉桑亞的鄰居則表示，薩拉桑亞是一名印度人，他與妻子3年前搬到科爾福德，兩人還育有兩名小孩，柯尼塔一周前曾經出現在薩拉桑亞家過，他們看起來是朋友，而且待人和善，如今卻因為這種是受到警方調查領人感到震驚。