「敢罷韓就隨地大小便」網友不理性PO文頻出現　高雄警：要冷靜

▲針對罷韓投票者，網友在臉書上公開發表不理性言論。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

隨著6月6日罷韓投票時間越來越近，除了韓國瑜本人15日在個人臉書粉絲專頁聲明外，這件事也有不少網友熱烈討論，甚至出現較為偏激的內容。

其中有一名楊姓網友貼文到《2024韓國瑜總統後援會》臉書粉絲團，指出「我警告你們1450，要是真把韓市長罷免，就別怪我們韓粉之後開始插隊，搶博愛座，炒房，隨地大小便，公開場合大小聲！」，不過經過追查後發現，這名楊姓網友之前已經有加入《公民割草聯盟》，也在裡頭發表過對韓國瑜不滿的言論，所以在15日加入韓國瑜臉書社團又貼文，動機讓人質疑，是否為反串？

▲楊姓網友之前已經有加入《公民割草聯盟》，15日又加入韓國瑜臉書社團貼文，動機令人質疑。（圖／記者黃子倩翻攝）

另外，也有人在韓國瑜市長後援會粉絲頁，針對罷韓投票當天的投票者，寫道「數十下就蹲下，其實真韓粉都知道是三下就要蹲下...於是還站著的必非韓粉！誰踏進投票所領（投）票....嘿嘿嘿，大家走著瞧。厝邊頭尾～相堵Ａ對」。

▲楊姓網友針對罷韓投票者，在臉書上發表不理性發言。（圖／記者黃子倩翻攝）

對此，高雄市警局了解後指出，目前尚未接獲民眾報案，指稱有網友不滿罷韓投票發恐嚇文，但如果投票日當天，有人惡意到場搗亂，或者對投票者作出不理性的舉動，將會依法處理，絕不寬貸，呼籲市民朋友保持理性，冷靜面對不同聲音。

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