手遊「王者榮耀」限未成年每天最多玩1.5小時　課金每月最高1600元！

▲「王者榮耀」用戶數超過2億，還發展成電競賽事，獲利能力強大。（圖／資料照）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸熱門手機遊戲「王者榮耀」近日發佈公告，從15日起針對「未成年人」推出新的使用規則，包含平日限制遊玩最多1.5小時、假日限制遊玩最多3小時，且每月「課金」（以現金儲值）最多400元人民幣（約1680元新台幣）。

「王者榮耀」運營團隊於15日發布此公告，內容提到，將從即日起，陸續接入未成年人防沉迷新規，規定範圍包含遊戲時長限制、遊戲消費限制，以及遊客模式限制，相關規則都是依照大陸國家新聞出版署《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》制定。



▼「王者榮耀」上手容易，講求團隊合作，深受學生族群喜愛。（圖／記者蔡紹堅攝）



遊戲時長限制方面，未成年用戶每日22時至次日8時禁玩，法定節假日每日限玩3小時，其他時間每日限玩1.5小時。

遊戲消費限制方面，未滿8周歲的用戶無法進行遊戲充值；8周歲（含）以上未滿16周歲的用戶，單次充值上限50元人民幣（約200元新台幣），每月充值上限200元人民幣（約840元新台幣）；16周歲（含）以上未成年用戶，單次充值上限100元人民幣（約420元新台幣），每月充值上限400元人民幣（約1680元新台幣）。

遊客模式限制方面，在iOS遊客體驗模式下，同一台設備15天內累計遊戲時長不超過1小時，且無法進行充值。

「王者榮耀」運營團隊強調，健康系統新規則全量覆蓋後，所有用戶每日時長刷新時間改為每日0點，通過健康系統強制的時段、時長和消費管理，「我們希望可以幫助孩子建立健康的遊戲習慣，同時也盡量避免因為孩子的遊戲行為可能導致的家庭矛盾。」

據陸媒報導，「王者榮耀」為近年大陸最熱門的手機遊戲，但也導致許多社會問題產生，浙江杭州一名國中女學生4月時因為母親不讓她遊玩「王者榮耀」，悲憤之下毆打了母親，還爬到窗戶旁企圖跳樓，最後被警方救回；據女學生的父親表示，女兒沈迷「王者榮耀」，疫情停課期間，一天玩遊戲的時間超過10個小時。

▼杭州一名國中女學生「被斷網」後爬到窗戶外，父母嚇得報警。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

