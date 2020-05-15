台法簽拉法葉艦升級合約　陸國防部怒斥：立刻撤銷

▲中華民國海軍康定級二號艦「西寧號」巡防艦，原形為法國海軍拉法葉級巡防艦（圖／記者季相儒攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

針對法國政府近期批准台灣拉法葉戰艦的維修合約，並有望繼續執行軍售案，除了大陸外交部發言人趙立堅13日表達強烈反對外，大陸國防部發言人任國強也在15日的記者會上表示，中方要求法方立即撤銷有關對台軍售項目，以免對兩國兩軍關係造成進一步損害。

就在趙立堅發言後，法國外交部也對此言論回應，強調法國會實踐一中政策，但也會遵守與台灣之間的合約。

據《世界報》、《法新社》報導，自今年4月起，台灣海軍計畫改造6艘拉法葉艦上的DAGAIE MK 2系統，讓戰艦配有發射干擾彈的能力，而此項合約正是由法國DCI-DESCO公司獲得。政府電子採購網決標公告指出，合約總價落在台幣8億355萬4103元，預計在2023年1月完成升級。

▲大陸國防部發言人任國強。（圖／翻攝自解放軍國防部）

台灣自1991年8月31日依照光華二號計畫與法國簽署合約，採購6艘拉法葉戰艦，並在1996年完成交付儀式後，法國企業就維護服務等合約議題，多次與台灣進行溝通，導致中國大陸相當惱火。

任國強聲明，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。中方堅決反對任何國家向台灣出售武器，堅決反對任何國家與台灣開展軍事聯繫，此外，中國軍隊有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

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