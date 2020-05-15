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台中市警局推LINE官方帳號　「找警察、防詐騙」還能查贓車

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▲▼台中市警局推出LINE官方帳號，可直接查贓車。（圖／台中市警局提供）

▲台中市警局推出LINE官方帳號，民眾可直接查贓車。（圖／台中市警局提供）

記者李忠憲／台中報導

LINE也能查贓車！台中市警察局上月推出LINE官方帳號「台中市政府警察局」，排名竟已成行政機關第2名，原來這官方帳號除了可以「找警察」，還能「查贓車」及「防詐騙」，集三大功能於一身。市警局表示，民眾可手動輸入或拍照上傳，即可輕鬆查詢是否為贓車，簡單又方便。

台中市警局今天宣布，今年4月份推出的「台中市政府警察局」LINE官方帳號，至今短短1個月時間，在行政機關排名就竄升到第2名。第1名則是新冠肺炎疫情最夯的「衛生福利部」，民眾可掌握最新疫情訊息。而台中市警局官方帳號排名為何能快速攀升，就是提供獨家的「小神捕」功能。

▲▼台中市警局推出LINE官方帳號，可直接查贓車。（圖／台中市警局提供）

▲▼台中市警局LINE官方帳號推出1個月就躍升行政機關類第2名。（圖／台中市警局提供）

▲▼台中市警局推出LINE官方帳號，可直接查贓車。（圖／台中市警局提供）

市警局表示，汽、機車長久以來已是民眾移動的主要交通工具，遭竊機率不低。員警雖投入人力積極查贓車，但警力有限，仍無法遏止宵小偷車。市警局的官方帳號除有「防詐騙」、「找警察」功能外，更提供獨特的「查贓車」功能，讓民眾也能自行查詢是否為贓車。

市警局說，只要加入「@TCPB」官方帳號，點選「小神捕」，就可以選擇「手動輸入車號」或「拍攝車牌照片」。民眾若選擇拍照模式，只要上傳含有車牌清晰的照片，系統AI就能自動比對，可立即知道照片中的車是否為贓車。

▲▼台中市警局推出LINE官方帳號，可直接查贓車。（圖／台中市警局提供）

▲點選小神捕後，即可選擇手動輸入車牌或拍照上傳。（圖／台中市警局提供）

尤其，民眾在路旁或停車場內常會看到很久沒移動、蓋滿灰塵的車輛，透過查車牌，除可知道是否為贓車外，或許也能協助車主找到愛車。若發現是贓車，可撥打110或到附近派出所報案。

市警局說，詐騙手法推陳出新，網路及LINE訊息真假難辨，台中市警局官方帳號也可簡單查詢是否為詐騙LINE ID，快速辨識，也能保障自己。另外，如有急需找尋當地警察單位，可透過官方帳號點選「附近警察局查詢」，就會立刻嗅出最近的警察局，還可幫你導航。

另外，市警局為降低同仁日常上、下班使用指形刷卡所可能造成的交叉感染及維持社交距離，全國首推「LINEBOT打卡」，增加多元打卡管道，以本功能搭配藍芽傳輸，於特定簽到區域範圍內即可透過手機打卡。

年輕好簡單～～


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