獨／陳建仁今請假搬出副總統官邸　賴清德「萬里」警衛室520後進駐

▲副總統陳建仁。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統陳建仁520即將卸任，15日他向總統請假，在官邸開始忙著收拾家務，預計今天之前就會搬回自宅，但仍需遵循維安特勤的相關規劃；接下來，官邸將迎來新主人副總統賴清德，屆時他的「萬里」警衛室確定簽核後，也會正式進駐。

由於陳建仁即將卸任，近期非常多國際研究單位都有探詢意願，待遇以美金計，是卸任後薪資的10倍以上；但是，他以熱愛學術研究為由，回到「娘家」中央研究院，由於他再任公職，因此也必須停止副總統的相關禮遇。

根據規定，陳建仁放棄國際研究單位天價薪水，也因為選擇再任公職，也形同放棄副總統禮遇，包括每月18萬元禮遇金，以及司機、辦公室事務費每年400萬元，估計他替國庫省下2300萬元。

不過，由於副總統職務涉及高度國家機密，因此總統蔡英文仍依「特種勤務條例」相關規定，核定他必須屬於特勤維安的重要對象，持續提供維安；同時，未來若有出訪行程，仍需依照規定向總統府提報並審核。

▲▼副總統官邸。（圖／記者李毓康攝）



據了解，陳建仁14日與媒體茶會結束後，返回官邸便開始收拾家務，15日也特別跟總統請假準備搬出副總統官邸，預計在今天之前會搬完；不過，由於他仍要配合維安特勤，因此暫時先住在官邸裡，待520後才會回到自宅。

至於副總統官邸也將迎來新主人，那就是準副總統賴清德；近日國安局向賴清德提出3個維安代號選項，由他親自勾選，目前暫定為他的故鄉「萬里」，而該特勤代號尚待520後正式簽核後，萬里警衛室便會隨著賴清德進駐官邸。

在維安代號方面，蔡英文為「永和」，陳建仁因為信仰的緣故，先取為「聖家」，後來改為「平安」；卸任元首方面，前總統馬英九為「中興」、前總統陳水扁為「玉山」；卸任副總統，蕭萬長為「長安」、吳敦義為「和平」，而呂秀蓮為「仁愛」。

▼準副總統賴清德。（圖／賴清德臉書）

