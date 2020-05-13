　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓粉瞎傳「罷韓造假、選票全燒掉」　中選會怒澄清：假訊息最重關五年！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲中選會澄清假訊息。（圖／中選會提供）

▲中選會澄清假訊息。（圖／中選會提供）

記者蔣婕妤／台北報導

又有假訊息！罷韓投票6月6日要登場，有韓粉在臉書挺韓社團瞎傳假訊息，內容稱中選會造假，還扯投票箱有兩個，真正的選票會載到焚化爐燒掉等。對此，中選會13日震怒澄清，強調傳假訊息違法選罷法，最重處5年有期徒刑。

韓粉社團留言瞎傳，「小心！選票印兩倍份數，票箱也準備兩倍數的票箱，一份是投票所讓人民假投票的，其實已經做好另外一份只要投完票就會有貨車送到中選會，另一份投票所的不管是幾票全載入焚化爐燒掉。然後由媒體對外宣稱霸韓是幾票通過霸韓了！就是這個樣子啦！跟2020大選一樣的招數。人民一定要小心防範」。

對此，中選會嚴正駁斥，這又是有人惡意捏造、刻意杜撰並散布之不實訊息，一定會依法提告，也請民眾勿誤信並以訛傳訛。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法及其施行細則，以及公職人員選舉票印製分發保管作業要點之規定，中選會及所屬直轄市、縣市選舉委員會對於選票的印製、保管、點算及銷燬等，均有嚴謹的標準作業流程並嚴格執行，選舉票係依選舉人數印製並酌印預備票，印製數量均列冊控管，並有監察小組委員到場監印，投票完畢，選票即送公所轉送高雄市選舉委員會保管6個月後銷毀，並無送到中選會。

中選會指出，選票的印製、保管、點算及銷燬全程均洽警察機關派員警衛，另有監察人員到場監印及監察，絕無網傳選票印製2倍情事，網傳內容明顯是刻意捏造、杜撰並散布不實訊息。

中選會批評，此類不實訊息無論是捏造者或散布者均已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件；捏造者及散布者均有惡、假之不法意圖外，其虛構內容不僅悖離既有選務法令規範，也與選務標準作業程序不符，同時又損及選務機關的信譽及意圖影響選務公正性，必須予以嚴正駁斥及究責。

中選會強調，對此類捏造者或散布者，將依社會秩序維護法及刑法如妨害名譽、侮辱公署等罪之規定，予以究責到底。中選會也特別提醒民眾，勿捏造或轉傳選務假訊息，以免觸法又挨罰，且損及國家民主法治，「請民眾遇有不實訊息時，切勿再次傳播，以免觸法！」

ET快訊
1步驟解決「臉書粉絲專頁」故障！貼心功能還能減緩眼睛疲勞
王婉諭挺罷韓　李來希竟酸：把小燈泡的頭顱踢到高雄
臉書粉絲專頁、社團故障！網哀號打不開..緊急修復中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉一德赴北檢說明「韓國瑜黑歷史」　鄭照新痛批：荒謬絕倫

MIT口罩前進白宮　沈榮津上AIT直播談台灣國家隊

李來希批王婉諭「把小燈泡頭顱踢到高雄」　洪慈庸怒嗆：根本沒有人性！

拯救國內觀光　林佳龍：防疫踩線團5月底出發

苦民所苦！受理2天收2萬件紓困申請案　中市府快速核可895萬元

韓粉瞎傳「罷韓造假、選票全燒掉」　中選會怒澄清：假訊息最重關五年！

國境解封救觀光？林佳龍證實評估中　擬組「國際觀光聯盟」

王婉諭挺罷韓　李來希竟酸：把小燈泡的頭顱踢到高雄

陳水扁近3個月狂發53篇「阿扁無罪」　加大爭取特赦力道

台中411處關懷據點解封　盧秀燕訪視長輩大跳「草蜢仔弄雞公」

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

劉一德赴北檢說明「韓國瑜黑歷史」　鄭照新痛批：荒謬絕倫

MIT口罩前進白宮　沈榮津上AIT直播談台灣國家隊

李來希批王婉諭「把小燈泡頭顱踢到高雄」　洪慈庸怒嗆：根本沒有人性！

拯救國內觀光　林佳龍：防疫踩線團5月底出發

苦民所苦！受理2天收2萬件紓困申請案　中市府快速核可895萬元

韓粉瞎傳「罷韓造假、選票全燒掉」　中選會怒澄清：假訊息最重關五年！

國境解封救觀光？林佳龍證實評估中　擬組「國際觀光聯盟」

王婉諭挺罷韓　李來希竟酸：把小燈泡的頭顱踢到高雄

陳水扁近3個月狂發53篇「阿扁無罪」　加大爭取特赦力道

台中411處關懷據點解封　盧秀燕訪視長輩大跳「草蜢仔弄雞公」

1步驟解決「臉書粉絲專頁」故障！　 貼心功能還能減緩眼睛疲勞

台股收復10900點關卡！　由黑翻紅收漲58點

劉一德赴北檢說明「韓國瑜黑歷史」　鄭照新痛批：荒謬絕倫

MIT口罩前進白宮　沈榮津上AIT直播談台灣國家隊

張柏芝12歲兒Lucas超帥身高直逼媽！　「神秘小兒子髮色」洩漏生父身分

侯乃榕獨挑大樑 主持520正副總統就職典禮　壓力大到夢中背文稿

15分鐘疲憊肌復活！夏季「超有感面膜」盤點

李來希批王婉諭「把小燈泡頭顱踢到高雄」　洪慈庸怒嗆：根本沒有人性！

無尊告白成語蕎被打槍　梁赫群助攻幫擄女神芳心

拯救國內觀光　林佳龍：防疫踩線團5月底出發

政治熱門新聞

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

洪孟楷引「假資料」質詢被拆穿　不滿被打臉逼吳釗燮「把話收回去」

挺罷韓！李來希轟王婉諭：踩自己女兒的頭顱往上

廣德家攤車掛「罷韓標語」遭檢舉違停　老闆贏了！

黃秋生鬆口入籍台灣　文化部正面回應了

林佳龍：「防疫安心旅遊」520後上路

台辦撥款證據曝光　鼓動投韓來回機票只收銅板價

黃智賢稱「用水神很多年沒毛病」　怒嗆陳時中「狂妄」

快訊／女神主播戴湘儀加入侯友宜團隊

國民黨將排審刪「國家統一前」　他：最討厭打假球

外交部有給帛琉844萬美元　用途曝光了！

特赦阿扁？陳水扁「政治迫害」圖連發...總統府回應了

Keanna痛揭7年7付出「曾為他低頭道歉」

影涉中央「相煎何太急」？　侯友宜：我跟陳時中想法一致

更多熱門

相關新聞

質疑執政黨「盯場」公投提案挨告　黃士修不起訴

質疑執政黨「盯場」公投提案挨告　黃士修不起訴

以核養綠公投案領銜人黃士修去年指控，民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉到中選會「盯場」，駁回核電延役、核能減煤等公投案，遭中選會函送侮辱公署，但台北地檢署認為，人民提案公投是否成立屬可受公評之事，13日以罪嫌不足為由，處分不起訴；另外邵姓民眾質疑中選會公正性遭送辦，也以相同理由不起訴。

「國瑜機器」？投票所遭爆超遠

「國瑜機器」？投票所遭爆超遠

國民黨救不了罷韓　王世堅「神分析」

國民黨救不了罷韓　王世堅「神分析」

韓粉慢投反罷免？　名嘴：中選會先做沙盤推演

韓粉慢投反罷免？　名嘴：中選會先做沙盤推演

廣德家攤車掛「罷韓標語」遭檢舉違停　老闆贏了！

廣德家攤車掛「罷韓標語」遭檢舉違停　老闆贏了！

關鍵字：

韓粉罷韓造假中選會

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

傻戴17年綠帽！男星兒子和「8年摯友」有父子臉

雞排妹親解「過夜砲友男身分」！認同居2年

賴弘國2點讓阿嬌心死！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

Lo-Fi House拍片道歉！網轟沒誠意

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

更多

最夯影音

更多
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面