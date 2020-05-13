韓粉瞎傳「罷韓造假、選票全燒掉」　中選會怒澄清：假訊息最重關五年！





▲中選會澄清假訊息。（圖／中選會提供）

記者蔣婕妤／台北報導

又有假訊息！罷韓投票6月6日要登場，有韓粉在臉書挺韓社團瞎傳假訊息，內容稱中選會造假，還扯投票箱有兩個，真正的選票會載到焚化爐燒掉等。對此，中選會13日震怒澄清，強調傳假訊息違法選罷法，最重處5年有期徒刑。

韓粉社團留言瞎傳，「小心！選票印兩倍份數，票箱也準備兩倍數的票箱，一份是投票所讓人民假投票的，其實已經做好另外一份只要投完票就會有貨車送到中選會，另一份投票所的不管是幾票全載入焚化爐燒掉。然後由媒體對外宣稱霸韓是幾票通過霸韓了！就是這個樣子啦！跟2020大選一樣的招數。人民一定要小心防範」。

對此，中選會嚴正駁斥，這又是有人惡意捏造、刻意杜撰並散布之不實訊息，一定會依法提告，也請民眾勿誤信並以訛傳訛。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法及其施行細則，以及公職人員選舉票印製分發保管作業要點之規定，中選會及所屬直轄市、縣市選舉委員會對於選票的印製、保管、點算及銷燬等，均有嚴謹的標準作業流程並嚴格執行，選舉票係依選舉人數印製並酌印預備票，印製數量均列冊控管，並有監察小組委員到場監印，投票完畢，選票即送公所轉送高雄市選舉委員會保管6個月後銷毀，並無送到中選會。

中選會指出，選票的印製、保管、點算及銷燬全程均洽警察機關派員警衛，另有監察人員到場監印及監察，絕無網傳選票印製2倍情事，網傳內容明顯是刻意捏造、杜撰並散布不實訊息。

中選會批評，此類不實訊息無論是捏造者或散布者均已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件；捏造者及散布者均有惡、假之不法意圖外，其虛構內容不僅悖離既有選務法令規範，也與選務標準作業程序不符，同時又損及選務機關的信譽及意圖影響選務公正性，必須予以嚴正駁斥及究責。

中選會強調，對此類捏造者或散布者，將依社會秩序維護法及刑法如妨害名譽、侮辱公署等罪之規定，予以究責到底。中選會也特別提醒民眾，勿捏造或轉傳選務假訊息，以免觸法又挨罰，且損及國家民主法治，「請民眾遇有不實訊息時，切勿再次傳播，以免觸法！」