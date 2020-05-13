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疫情改變飛行！AirAsia推「非接觸式」旅行　報到→登機不碰人

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▲▼AirAsia推「非接觸式」旅行，報到→登機不碰人。（圖／AirAsia提供）

▲AirAsia 非接觸式自助報到機。（圖／AirAsia提供）

記者賴文萱／台北報導

因應現今疫情狀態，AirAsia針對旅行推出幾種非接觸式的應用程式，包含非接觸式支付、非接觸式自助報到機、旅客通關系統以及其他手機應用程式的更新，以提供旅客更快速、更安全的飛行體驗。

AirAsia已經在馬來西亞第二國際機場提供包含AliPay、 Wechat等行動支付方式，並且將逐漸拓展至其他機場。BigPay和和Touch N Go等其他支付方式也會陸續問世。

請繼續往下閱讀...

從今天起，非接觸式的自助報到機也會在AirAsia於馬來西亞、泰國、印尼與日本有運營的機場開始實施，乘客可以透過airasia.com或者是手機APP辦理登機手續後，自行列印登機證以及行李標籤，以確保非接觸式登機程序的完整性。

▲▼AirAsia推「非接觸式」旅行，報到→登機不碰人。（圖／AirAsia提供）

▲AirAsia推「非接觸式」旅行，報到→登機不碰人。（圖／AirAsia提供）

另一個非接觸式的應用程式寪旅客通關系統，該系統將在馬來西亞第二國際機場啟用。乘客不需要與AVSEC（航空安全局）確認登機證，只需要掃描登機證即可。此外，AirAsia也會在所有登機口設置登機牌掃描系統，不再需要人工蒐集登機證存根來確認登機人數。

此外，AirAsia手機APP將在本月底進行更新，乘客可以透過手機APP掃描護照，以簡化並實施非接觸式的登機手續，預計未來將會添加其他功能，例如掃描旅行簽證等等。

AirAsia集團首席營運長Javed Malik表示，除了現今嚴格執行地面安全措施，例如維持社交距離、個人防護措施之外，很高興能夠為大家介紹非接觸式的程式問世，提供旅客更安全、更有效率、非接觸式的程序。維護旅客跟員工的安全一直是首要的任務，而這些程式的推出也顯示出AirAsia對於航空飛行中保持飛行安全的承諾。

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