1傳22！吉林舒蘭「公安局洗衣女工傳播鏈」再擴大…出現跨省傳播

▲舒蘭市爆發新冠肺炎疫情。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

在經歷5月11日的「零新增」後，吉林舒蘭聚集性新冠肺炎疫情又增6名本土確診病例。據吉林省衛健委通報，5月12日0-24時新增本地確診病例6例（吉林市），新增本地疑似病例1例（吉林市），新增無症狀感染者1例（吉林市）。官方發布的流調資訊顯示，上述新增的6名本土確診病例均為此前確診的舒蘭聚集性疫情確診患者的密切接觸者。

截至5月12日24時，吉林在院隔離治療21例（吉林市21例），現有本地確診病例的密切接觸者367人，均在指定地點進行隔離醫學觀察。此外，吉林累計報告9例無症狀感染者（6例輸入），其中4例已訂正為確診病例，解除隔離醫學觀察1例，現有無症狀感染者4例。

近日出現的舒蘭聚集性疫情傳播鏈，源於吉林省衛健委5月8日通報的1例本土確診病例。1名45歲的舒蘭市公安局洗衣女工確診，當時也打破了吉林省73天無本地新增確診病例的記錄。隨後，上述確診病例的多名親屬、密切接觸者及次密切接觸者相繼確診，甚至包括1名遼寧瀋陽通報的跨省傳播確診病例。

截至5月12日24時，舒蘭聚集性疫情傳播鏈已有22人確診，367名確診病例的密切接觸者隔離。這22名確診病例中，14人住址位於舒蘭市，7人住址位於吉林市豐滿區，1人住址位於瀋陽市渾南區。

值得一提的是，截至5月13日9時，官方尚未披露此次舒蘭聚集性疫情傳播鏈感染源。在吉林省衛健委通報中，第1例確診病例，舒蘭市公安局45歲洗衣女工「無省外居住史、活動史，暫時未發現境外、重點省份返吉人員接觸史」。

對此，吉林省委書記巴音朝魯、省長景俊海已多次強調要做好流調工作，儘快找到傳播源和擴散面。

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