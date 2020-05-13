五一聚餐釀禍！吉林日增6確診　「約飯毒王」3天傳染5人

▲吉林省12日新增的7位感染者（6確診1無症狀）中，有5人均係與同一人聚餐後染疫。（圖／pxhere）

記者陳政錄／綜合報導

上周五一長假大陸民眾的「報復性」出遊，為多地新冠肺炎疫情防控帶來考驗。據吉林省衛健委揭露，5月12日0-24時當地新增6例確診和1例無症狀感染者，均與舒蘭病例相關，且其中有5人均為五一假期間，與吉林市10日通報的「確診病例9」聚餐後，才病毒核酸檢測呈陽性確診，也讓網友感嘆根本是「約飯毒王。」，感嘆實在不能掉以輕心。

按照當地官方的疫調，5月12日吉林省報告的確診病例1，是在5月1日，乘坐私人車輛到5月10日吉林市通報的確診病例9家中聚餐，接著回家休息，並於9日出現發燒症狀後，主動到醫院門診做核酸檢測，當晚便被送至集中隔離點隔離觀察。

▲吉林省舒蘭市日前1天突增11本土病例，到了12日，整個吉林省再增6例，以至當地繼續提升封閉式管理等級。（圖／翻攝微博）

另外，12日通報的男性確診病例2、女性確診病例3、男性確診病例4、女性無症狀感染者，均為5月1到3日期間，到該「約飯毒王」家中或居住地附近餐廳聚餐，才導致分別於8到9日出現症狀，經檢測後病毒核酸呈陽性。值得注意的是，該女性無症狀感染者為年僅4歲左右的女童，其餘人員也均為1970年後出生的青壯年。

除上述人員外，同樣在5月12日通報的確診病例5、6，則分別為11日吉林市通報確診病例1、10日吉林市通報確診病例10的密切接觸者。

若以居住地來看，被網友暱稱為「約飯毒王」的確診者居住於吉林市，與9日通報的舒蘭市病例有關，因此他在五一假期間，造成後續5例同樣居住於吉林市豐滿區的感染者後，反映出吉林省當地疫情已有擴散的危機；另按照疫調，這些確診者活動足跡包括游泳池、酒店、超市、朋友葬禮、澡堂、火鍋店、野營燒烤區等，也讓吉林省官方宣布自今日6時起，暫停吉林火車站乘車業務辦理。

據了解，在大陸各地本土疫情逐漸趨緩之際，5月9日吉林省舒蘭市一天爆出11例確診，讓當地風險等級由中風險調整為高風險，執行嚴格的封閉式管理。5月10日，吉林省也再新增3例確診。

經當地疫調，吉林省近期的首位確診本土病例，應為7日通報確診的一位舒蘭市公安局洗衣女工，今年45歲，打破全省73天無本土新增病例的局面，但因該女工無省外居住史、活動史，暫時未發現境外、重點省方返吉人員接觸史，導致官方高度警惕，且9日最早的幾個病例，都是她的密切接觸者。

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