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雲端最前線／罷韓一面倒？「這區」成韓國瑜最後堡壘？

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新聞節目中心／綜合報導

韓國瑜罷免投票將近，近期多項民調顯示，同意罷免幾乎都過半，不少2018市長選舉挺韓的選區也都翻盤，唯獨第六選區的鼓山、旗津、鹽埕對韓施政「不滿意度最低」，且表態一定會去投罷免票的僅有19%，遠低於其他選區，被藍營視為可能是守住市長大位的最後堡壘。《雲端最前線》13日邀請高雄市議員高閔琳、高雄市議員黃紹庭以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼韓國瑜紓困記者會 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

幾經波折的1823個罷韓投開票所，終於全數到位，但罷韓團體代表尹立抨擊，相較於2018市長選舉，這次投開票所異動高達18%，過去走5分鐘就能到達，現在得走30分鐘，質疑「國瑜機器」動得很厲害，市府出奧步只會讓民眾更反感。而12日稍晚，民進黨立委趙天麟在臉書分享，民間已自行設置罷韓投開票所查詢系統。

美國共和黨籍參議員12日提出一項法案，若中國不願在新冠肺炎疫情上「完全負責」，將授予總統川普制裁北京的權利。這項法案稱為《新冠肺炎問責法》（COVID-19 Accountability Act），根據法案，川普將有權對北京凍結資產、執行旅行禁令與撤銷簽證等。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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