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第一銀行贈熱像測溫儀、防護衣　花蓮門諾總院分院防疫再升級

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▲▼紅外線熱像測溫儀，透過熱顯像測溫偵測器可顯示入院民眾的體溫。（圖／門諾醫院提供，下同）

紅外線熱像測溫儀，透過熱顯像測溫偵測器可顯示入院民眾的體溫。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎爆發至今，世界各國疫情尚未趨緩，雖然台灣已連續30天無本土病例，但防疫仍需謹慎。第一銀行看到了門諾醫院防疫的需要，特地捐贈了2部紅外線熱像溫測儀及全身型防護衣，期盼藉此減輕醫院人力上的負擔外，也能共同守護醫護人員及患者的健康。

▲▼紅外線熱像測溫儀，透過熱顯像測溫偵測器可顯示入院民眾的體溫。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
捐贈儀式簡單隆重，由門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚、門諾醫院院長吳鏘亮代表接受，趙福厚表示，第一銀行深耕台灣超過120年，深受各界推崇與讚許。第一銀行、第一銀行文教基金會已連續十年贊助門諾醫院義診活動，自2017年起至今連續4年，每年平均更是捐助56萬元協助門諾在偏鄉從事肝篩診療活動，今年受到新冠肺炎影響，第一銀行除了再增加公益回饋10萬元外，更特別捐贈2台紅外線溫測儀、防護衣等物資同時捐款12萬元，總計捐助金額為116萬，不僅為金融業立下美好典範，更為醫院防疫工作注入一股強心針。
 
第一銀行副總經理蔡淑慧表示，四月初得知門諾醫院因設備不足，仍採人工輪班方式，以額溫槍測量全院進出人員體溫的消息後，便立即協助捐贈2台全新紅外線熱像測溫儀、熱顯測溫偵測器，以及防護衣等迫切的防疫物資，期盼善盡企業精神，為醫護盡心力，讓所有的患者及醫院同仁都能更好的保護！

▲▼紅外線熱像測溫儀，透過熱顯像測溫偵測器可顯示入院民眾的體溫。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
值得一提的還有，已連續十年舉辦義診活動的第一銀行、第一銀行文教基金會，今年也將5度攜手門諾醫院，預計於9月辦理「肝病篩檢及防治巡迴診療」，持續關懷偏鄉居民的健康，讓大家可以感受到第一銀行與門諾醫院志工們滿滿的愛與溫暖。
 
門諾醫院強調，2部紅外線熱像測溫儀將分別設置在總院及分院，民眾進入醫院時，便透過熱顯像測溫偵測器顯示入院民眾的體溫，溫度過高就會顯示紅色，並發出警示聲響，待醫院人員用額溫槍，重複量測確認，如有發燒者也會有專人引導至急診進行篩檢，大幅提升防疫效能。

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