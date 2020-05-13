新北解封室外不用戴口罩？　侯友宜最快本週五宣布

▲新北市長侯友宜主持市政會議。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

國內新冠疫情趨緩，針對室外是否可「解封」不戴口罩，新北市長侯友宜12日表示，週五磐石艦28天監控期滿，確認無社區感染疑慮之後，禮拜五會對外報告評估結果。

海軍敦睦艦隊磐石艦爆發新冠肺炎(COVID-19)群聚感染，共有24人確診，台大公衛學院院長詹長權日前建議，除了要對敦睦艦隊700多名官兵全面採檢外，也應當在14天基本的隔離期結束後，再延長14天，監控期共28天。

侯友宜表示，雖然疫情趨緩，目前室外仍然要帶口罩，確定沒有社區感染之虞之後，社交距離一定要繼續保持，尤其是磐石艦觀察增加28天，確認無社區感染疑慮之後，是否開放不戴口罩，禮拜五會報告評估結果。

侯友宜回顧，在疫情的一開始，新北市就強調「戴口罩、勤洗手」，預防勝於治療，像他過去當警察時，沒有超前部署就是對被害者的傷害提高。

侯友宜說，他在過年時呼籲人潮擁擠、密閉空間就要把口罩戴起來尤其是公車、捷運一定要戴，這才是保護民眾件最重要的觀念，但有人提出質疑，認為「健康的人不用戴口罩」，當時國內已經出現本土案例，更有個案是已經染病了才戴口罩，但是還好都戴了口罩，沒有造成嚴重的影響，之後是全世界都在學台灣戴口罩。

侯友宜表示，中央社交距離的規定尚未推出時，新北市在開學前就已經做了三次演練，讓孩子們在學校保持社交距離。

另外，外界關心酒店、舞廳是否要開放，侯友宜回應，八大行業絕對不在他開放的首要階段，因為難以做到維持社交距離，希望外界要尊重專業評估，取消戴口罩也是最後一個階段的事情。