謝金河：千萬別小看台積電　三點看出對台灣的重要性！

▲台積電。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今（5）日在臉書發文，指出台灣以中小企業為主，台積電在今年兩岸三地1000大企業中市值排行第三，只僅次於阿里巴巴和騰訊，是難得一見超重量級大企業，對台灣的重要性不可言喻。

謝金河指出，在某篇報導上看到有人質疑外資持股佔了台積電近80％的股權，且其5.1萬的員工僅佔全國就業總數0.44％，因此台積電好並不能充分作為台灣的經濟指標。謝金河坦承，自己幾年前也曾對此抱有質疑，但現今再看台積電角度不能這麼狹隘。

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▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

謝金河認為，半導體的晶圓代工業是產業之米，一家台積電養活了包括兩岸及全球的無晶圓廠IC設計公司，以台灣為例，除了台積電僱用48,752位員工，台灣眾多的IC設計公司養了更多的員工，像聯發科有17,058人、瑞昱有4,780人、聯詠有2,511人等。

台積電撑起半導體最重要的產業鏈，即便是在美國掛牌的 Nvidia、AMD 也都靠著台積電而壯大，更難能可貴的是，台灣的IC設計公司毛利率都從40％起跳；伺服器驅動IC的信驊毛利率63.24％、電源管理IC的奕力毛利率站上50％，這兩間公司股價都上千元，是台灣真正高附加價值產業。

其次，謝金河認為台積電每年大約150億美元（約新台幣4,468億元）以上的資本支出，是台灣產業創新最大的驅動力！

去年台積電研發支出905億元，固定資產投資4,503億，合計5,408億元，占台灣固定資產投資的一半。台積電買下荷蘭最先進的EUV曝光機佔一半以上，因為台積電、台灣與荷蘭關係密切，且台灣也是美國應用材料最大的買家。

除此之外，台積電也開始培養台灣自己的產業供應鏈，台灣的半導體設備製造商也愈來愈兵肥馬壯，像是漢唐、家登、朋億、帆宣、京鼎、洋基工程都一家家壯大，這就是台積電串起來的產業鏈。

最後，謝金河認為，台積電追求卓越，新廠一家家開，從新竹、台中到台南，台中與台南甚至有許多外國人，當中有一部份是離岸風力發電工程人員，另外是台積電的工程師。台積電員工高薪帶來的購屋支出及消費，也是創造台灣內需的力量。

謝金河指出，從今年第一季台灣的GDP出現正成長，就可以了解到半導體產業為帶來的助力。



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