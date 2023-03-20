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網路攝影機被偷看？資料全外洩？ 四撇步建議快做

▲民眾善於利用WiFi整合家中的智慧家電，一旦稍有不慎，就可能暴露於風險之中，包括隱私被竊盜、使用裝置連結到詐騙網站等。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

家中監視器畫面，在當事人不知情的情況下，被公開在網路上的資安事件時有所聞，如之前知名直播主的鏡頭就曾經被駭客外洩私密影音；加上有些Wi-Fi設定密碼過於簡單，駭客輕易破解，就連掃地機器人也有個資外洩的事件，因此也讓人開始對家中連網科技產品產生隱私安全的顧慮。

民眾表示，「我有裝狗狗的攝影機，想說我一個人住，看牠有沒有在家裡搗蛋，之前好像有看過類似監視器資安漏洞的新聞，其實有一點害怕，而且自己女孩子住的話，如果莫名被偷看也是會覺得滿可怕的」，另外一位民眾提到，「小孩給南部的婆家顧，我有買寶寶攝監視器，三不五時要看他們也滿方便的，聽人家說才知道一般監視器有被侵犯的問題，因此會想知道該如何挑選有保安功能的監視器。」

▲居家0隱私！？網路監視器怎麼選　專家提出4撇步。（圖／記者謝婷婷攝）

▲近年來家庭中連網裝置，被偵測到發生資安事件比例有逐漸上升的趨勢。（圖／記者謝婷婷攝）

隨著越來越多電器、3C產品逐漸智慧化，監視器、智慧家電遭駭客入侵等事件層出不窮，要讓家中的網路監視器，或其他連網科技產品更有隱私上的保障，資安專家提供4大注意事項。

▲居家0隱私！？網路監視器怎麼選　專家提出4撇步。（圖／記者謝婷婷攝）

▲趨勢科技資深產品行銷經理朱芳薇表示，民眾除了透過更改連網裝置產品密碼外，也可以安裝網安管家阻擋駭客入侵。（圖／記者謝婷婷攝）

1. 收到智慧裝置之前，就要修改原廠預設密碼
趨勢科技資深產品行銷經理朱芳薇表示，「一定要記得修改連網裝置原廠預設密碼，因為為了設定方便通常產品在出場時，預設密碼非常簡單，例如0000、1234，在這樣的狀況下駭客很容易就猜中」

2. 定期更新系統，避免系統安全漏洞
「智慧裝置也需要做定期的系統更新，如果沒有做好定期系統更新，駭客就很容易透過這些安全漏洞打入你家」

3. 挑選國內外知名大廠的智慧裝置，若有通過NCC驗證的更好！
她也提醒民眾，「一定要去挑選是國內外知名的大廠提供的品牌，不論是在品質、安全性上都比較有保障，如果有通過NCC安全驗證的會更好。」

▲居家0隱私！？網路監視器怎麼選　專家提出4撇步。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼智慧網安管家具有網路流量監控功能，即時封鎖駭客以及不明的連線，並且透過手機發出通知讓民眾知道。（圖／記者謝婷婷攝）

▲居家0隱私！？網路監視器怎麼選　專家提出4撇步。（圖／記者謝婷婷攝）

4. 為連網裝置加一層防護「智慧網安管家」
除了以上網路的好習慣外，家中的長輩、小孩也可能誤點詐騙網站，導致個資外洩、遭駭客入侵。專家也建議家中如有長輩小孩的民眾，防範於未然，加裝簡單的防護工具，如智慧網安管家，有了這一台，只要透過手機APP，家中所有大大小小的智慧裝置幫你滴水不漏嚴格把關，診斷裝置是否有弱點或密碼安全性不足的問題，趨勢科技產品行銷經理朱芳薇表示，「智慧網安管家可以幫你阻擋駭客，防止它入侵攻擊你的家庭網路，同時也可以封鎖詐騙網站，像是家中長輩或者其他的家庭成員，就會防止他們會不小心去連到一些，像是投資詐騙連結或者是一些購物詐騙網站，它也可以幫你去檢測你家中的Wi-Fi裝置安全性，甚至它可以防止，如果有其他人要盜用你家Wi-Fi的時候，它都可以提供一個即時的預警。」

不怕一萬只怕萬一，防範於未然，不要讓駭客有機可乘，聽專家的話慎選連網科技產品，並且安裝網安管家，都可讓家中的連網資安保障更上層樓。

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