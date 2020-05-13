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菜單沒主軸！內行人點「滴妹飲料店」3大問題：價格讓人很兩極

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▲再睡5分鐘,滴妹手搖飲。（圖／記者陳涵茵攝）

▲「再睡5分鐘」10日開幕。（圖／記者陳涵茵攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

人氣YouTuber滴妹自創的手搖飲品牌「再睡5分鐘」，10日開幕後吸引無數粉絲前往朝聖，但也有人不看好。一名自稱有10多年餐飲經驗和管理經營的網友指出，滴妹的飲料店有包括市場定位模糊等三大問題，「一旦時間久了、新鮮感沒了，很快就會感受到餐飲市場的現實面。」

該網友在《 Dcard 》中PO文指出，自己從高中到大學都是餐飲科系，且已經出來自己開店，根據10多年的相關經驗，認為「再睡5分鐘」有3個問題，包括市場定位模糊、產品價值性不夠、經營策略準備不足。

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▲再睡5分鐘,滴妹手搖飲。（圖／記者陳涵茵攝）

▲原PO認為「再睡5分鐘」飲品菜單沒有明顯的主軸性。（圖／記者陳涵茵攝）

原PO進一步闡述稱，在飲料大體市場下各個飲料店品牌都各有特色，譬如清心著重基本茶款、大苑子著重新鮮當季的果茶飲品等，相比之下，「再睡5分鐘」飲品菜單沒有明顯的主軸性，這樣會讓這個品牌在市場上處於一個模糊地帶，一旦時間久了、新鮮感沒了，很快就會感受到餐飲市場的現實面。

「價格或許是很多人想拿出來討論的點」，原PO個人觀點認為「價格=價值」，而「再睡5分鐘」的價格會讓人感受很兩極的點，應該就是價值感，「不得不承認的是再睡五分鐘的價值感都來自滴妹或阿滴這兩位youtuber。」

▲再睡5分鐘,滴妹手搖飲。（圖／記者陳涵茵攝）

▲排隊人潮。（圖／記者陳涵茵攝）

該網友最後坦言，飲料店的生存是靠營業額扣食材、人事、店租、水電瓦斯、稅金還有一堆細項完的價差毛利，但是飲料品牌的生存又完全不同，是創造一個品牌然後再進行複製，單純來說，飲料店通常的加盟金是落在100-200萬，如果戶頭有200萬，也想開飲料店，「你會想加盟市面上哪間飲料店，還是再睡五分鐘？」

原PO感慨道，開店本身就是一個很商業的事，面對的一切都是很現實的，每個人都夢想著能開店，從不會有人夢想要倒店，但是開店和倒店就是一線之隔，因此滴妹經營手搖飲料店的勇氣「很不錯」，能站到最後的，才是真正的贏家。

PO文吸引大批網友熱議，紛紛表示，「專業的分析」、「餐飲很難大富大貴，但卻能細水長流，推理性分析」、「內行看門道，外行看熱鬧」、「做生意本來就很現實」。

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