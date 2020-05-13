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護理工作第20年！她遇「2大病毒戰疫」超有感：會堅守崗位、守護美好台灣

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護理工作第20年！她遇「2大病毒戰疫」超有感。（圖／護理公會全聯會提供）

▲看在護理師眼裡，能生活在台灣真的很好。（圖／護理公會全聯會授權提供，未經允許請勿任意翻攝）

文／護理師姚硯晨

腦海裡依稀還記得在2003那年的SARS電視新聞上播放著和平醫院封院的畫面，也記得那時候是以支援身分進入防疫單位協助，歷經長達4個月的時間，SARS總算和平落幕，而我也順勢留在本單位；邁入臨床工作來到了第20年，心裡總想著在我的護理生涯應該不至於好運成這樣，但世界上就是有這麼多巧合的事情會發生，在2019年12月份在湖北省發現了「新冠肺炎」確診的第1例，隨後在2020年1月23日宣布「封城」，這時，正值中國人最重視的節日「農曆新年」的到來，隨著大量陸客旅行團及台商返台過年，台灣在1月21日出現了確診的第一例，於是正式開啟了這次的防疫大作戰。

防疫的開始，由曾經經歷過SARS的資深人員帶領著新進人員，開始安排防疫的路線、設備，再三叮嚀同仁們在照顧疑似或確診病例及穿脫隔離衣的注意事項，甚至每天不斷更新最新的疫情，讓同仁更加清楚現況，疫情開始至今有一個多月的時間，雖仍有零星的確診病例增加，但是相較其他的國家，真心覺得能生活在台灣真好！

請繼續往下閱讀...

防疫期間，一度發生了「口罩事件」，民眾一窩蜂搶購口罩，政府宣布禁止口罩出口先自救才能互救，事隔17年街頭上再度流行起看起來一點也不時尚的造型，讓很多人又變成了口罩怪客，或許是對疾病的不認識，或者是新聞媒體過度的報導，因為誰也不知道病毒的厄運是不是會比明天更早降臨，這也一度讓所有的醫療院所發生了欠缺口罩的問題，後來政府採用了實名制，於是台灣民眾自發性的發起了「我OK，你先領」的活動，全台更有多達20多間的廠商在過年期間提前開工增加生產線製造口罩，並將最寶貴的資源優先讓給在前線的醫療人員。

防疫至今，照護過確診的病例以及無數個疑似的病患，在照顧病患前後必須這樣反覆的穿脫隔離衣，繁瑣的步驟抱怨過也埋怨過，因為照顧一位病患的時間比平常照顧病患的時間還費時，但是我內心很清楚這些必要且繁瑣的程序是在保護自己和保護他人。

饒舌歌手「大支」在防疫期間創作了一首歌「台灣隊長」，短短的一首歌，歌詞震撼了我，「防疫誰總站在第一線，日以繼夜從不曾停歇，災難讓英雄齊聚組成最強大的軍隊，守護這你我和台灣」，「就算我們有擦肩的機會，也沒機會說謝謝」，雖然不知道這次的疫情還會持續多久，雖然難免有抱怨，但我相信，我們都還是會堅守在自己的崗位，守護台灣這片美好的土地。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登

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