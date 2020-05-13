畫家Seth Armstrong 吟詠時序流轉　晨曦下、暮色間的城郊房子

從遠眺遐矚的視野收覽整座城郊住宅區，再以感性亦不失精準的筆觸，猶如吟詠般，絡繹綿綿地畫下高低錯落、稠疊穰集的房子，這種擷取建築為創作題材，尤以民宅屋舍為繪作主體，正是洛杉磯 畫家Seth Armstrong 獨到的風格。他十分擅長在畫中佐以生動的明暗變化來詮釋光影，讓觀者讀到熟悉的晨昏嬗遞，並透過這份時序感，或觸動回憶、或撩撥對生活節奏的想像。

無論白晝時分那一股日照飽滿、暾暖明媚的氣象，還是夕陽西落，霞光映樹的深淺斑斕顏色，抑或暮色四起之刻，夜裡點起萬家燈火的溫馨放鬆氣息，從白晝到黑夜，Armstrong 彷彿聆聽著光給他的無聲啟示，將人們眼中平凡無奇的生活，描摹得層次豐富又珍貴，而所謂平澹即美，似乎不離此境。

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Armstrong出生於1983年並長成於洛杉磯，在北荷蘭與奧克蘭潛心磨練他的藝術創作技法，最後取得舊金山加州藝術學院（California College of the Arts）藝術創作學士。留學荷蘭期間，他愛上了油畫的觸感品質以及捕捉光線的能力，爾後他搬遷到舊金山灣區展開藝術事業，並於奧克蘭和舊金山各處展出其早年作品。當Armstrong在舊金山東灣的奧克蘭建立起他讓人驚豔的作品主軸後，他搬回了故鄉洛杉磯居住和創作，這時無論主題詮釋或視覺風格，皆揮灑得更上一層樓。

Armstrong作品雖流露寫實主義，但也蘊蓄著戲劇性視覺氛圍，這種特質讓他成為一位出色的商業插畫家，並於事業上飛黃騰達。其作品活躍於歐洲和北美，除了出現在各類廣告和文章，也見於流行音樂家Jay-Z和Nicki Minaj的音樂會。事實上，他除了投入都會地景創作，故事性肖像畫亦相當獨到，不僅如此，還能精彩地結合將這兩種繪畫元素。Armstrong 作品藉由其主題、讓人歆歎不已的光線處理、超現實主義和詼諧感，蘊藏並傳遞了一份出色的親密感。

圖片來源／Booooooom

文字來源／Booooooom、Seth Armstrong Website

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