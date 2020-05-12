美國紓困計畫成效有限　波音總裁爆料：9月有航空公司會倒

▲美國多家航空公司要求乘客搭機戴口罩。（資料圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發以來，重創了全球的航空業，迫使各家航空公司必須祭出裁員、放無薪假等手段，減緩疫情帶來的衝擊。波音總裁大衛.卡爾霍恩 （Dave Calhoun）11日接受美國國家廣播公司（NBC）的採訪，直言「今年美國極有可能會有一家大型航空公司到閉」，但未具體點出是哪一家航空公司。

卡爾霍恩進一步分析，美國政府支援航空業的紓困計畫在9月到期，但到時候的航空業客流量無法完全恢復正常的水平，甚至連四分之一都無法達到，也許在年底前才能勉強恢復到一半，所以航空業一定要進行調整。

▲波音公司總裁兼執行長大衛·卡爾霍恩 （Dave Calhoun）。（圖／達志影像／美聯社）

美國航空公司儘管能夠得到政府250億美元（約台幣7500億元）的補助，但每天仍會消耗數百萬美元，受到法案的約束，直到9月30日前都不得裁員。為此包含美國航空、聯合航空、達美航空、西南航空等航空公司已要求旗下員工，必須自主性放無薪假或半薪假。

卡爾霍恩也強調，未來5年內，航空業將不可能回到疫情爆發前的水平。波音公司在未來6個月的時間裡，也不得不籌募更多資金，以度過這個艱困的時期，「首要任務就是先償還貸款，再繼續向客戶提供穩定的產品和服務。」