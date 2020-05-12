14000件僅核936件　陳怡珍籲加速審核新冠肺炎急難紓困補助　

▲台南市議員陳怡珍指出，台南市收到約14000多件急難紓困補助申請案，卻僅核定936件，要求民政局審核速度再加強，早日讓民眾落下心中大石。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市議員陳怡珍12日在議會質詢時指出，因應新冠肺炎疫情衝擊整體經濟，中央特別提出「急難紓困實施方案」，政策公布以來，造成區公所第一線人員人仰馬翻，但收到約14000多件急難紓困補助申請案，卻僅核定936件，核發率不到1成，陳怡珍要求民政局審核速度再加強，早日讓民眾落下心中大石。

陳怡珍指出，區公所基層人員非常辛苦，更親自見證他們加班至晚上10時多才下班，非常盡心盡力，此次遭遇艱困疫情，感謝有這些基層人員的辛勞與體諒，才能共同度過難關。

陳怡珍表示，對家庭生計受影響的民眾來說，補助就是最實質的鼓勵。但台南市目前收到約14000多件急難紓困補助申請案，卻僅核定936件，核發率不到1成，數字有明顯落差。陳怡珍要求民政局審核速度再加強，加快腳步調閱財稅資料來判定，並訂出明確期程，讓申請民眾知道自己是否通過申請，早日預做規劃。

陳怡珍強調，這次基層人員的辛勞不可言喻，除了要收件、進行實質審查，還要面對民眾不開心的情緒，不只勞力更是勞心，先前中央提出獎勵協助居家檢疫承辦人員的方案。陳怡珍呼籲，針對幫忙辦理急難紓困的第一線人員，也需要實質的鼓勵與獎勵，希望市府幫忙爭取，以慰勞基層人員，表達國家的感謝。

對此，民政局顏局長表示，會加速審核急難紓困補助的速度，不會延遲發放經費時間，只要審查通過馬上就發款，解民眾燃眉之急。

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