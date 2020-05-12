尋找失蹤者、吃下黑暗巧克力　「不義遺址」巡迴展花蓮開跑！

▲「請你跟我走一趟—不義遺址空間歷史推廣企劃示範展」巡迴首站於花蓮為創園區開跑。（圖／國家人權博物館提供）



記者林育綾／台北報導

國家人權博物館展出「請你跟我走一趟—不義遺址空間歷史推廣企劃示範展」，12組創作者以廣告行銷及教育推廣角度出發，思考如何讓更多大眾接觸及認識不義遺址的空間歷史，今年在花蓮、台徵、台南等地巡迴展出，首站於花蓮文化創意產業園區自5月12日起展至7月10日止開跑！

國家人權博物館自2014年起展開白色恐怖史蹟點的調查研究，至2017年已公開全台45處白色恐怖不義遺址史蹟點，象徵著當年國家暴力，透過不當手段和體制系統傷害人權的「不義作為」重大歷史現場，但卻逐漸被大眾所遺忘。

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▲劉思慧以食物特質帶出不義遺址黑暗跟苦澀的《不義巧克力》。（圖／國家人權博物館提供）



國家人權博物館館長陳俊宏表示，許多議題要能夠達成社會的溝通與對話，最重要的就是意識的喚醒。展覽藉由12組社群行銷、影視傳播、公共教育與視覺藝術等不同領域創作者的參與，與政治受難者前輩、家屬及專家學者共同組成「知識社群」，以近3個月陪伴「共學」的方式，包含密集工作坊、實地走訪不義遺址，最終提出多元且具創意、與社會大眾溝通的教育推廣方案。

▲全台不義遺址及展覽介紹。（圖／國家人權博物館提供）



蔡明岳、邱睦容從台南美術館的歷史特質出發，製作導覽內容《遺址的所在》，黃聖鈞通過建物廣告現象觸發民眾好奇心的《新店溪首排等你買》，王河洛、應元宜以扮演受難者角色為主題的桌上遊戲《新生》，施懿容、劉思慧以食物特質帶出不義遺址黑暗跟苦澀的《不義巧克力》，張綺君以受難者失蹤為起點的互動地圖《尋人啟事》等，皆通過不同創作領域的結合，嘗試創造大眾與展品互動、感知體驗的多元可能，期待邀請觀眾來指認、理解存在我們周遭的不義遺址。

▲張綺君《尋人啟事》、米奇鹿《馬場町沒有馬》。（圖／國家人權博物館提供）

透過巡迴展出，陳俊宏期許這些創作能夠將理念走向更多地方，實際成為社會溝通的重要媒介，通過對於自身歷史與環境的理解與重塑，台灣社會能夠在共同思考中找到穩定、民主的未來。



展覽巡迴首站將於花蓮開跑，各巡迴點除了進一步結合及介紹在地白色恐怖歷史，也辦理「設計思考工作坊」，將人權教育推廣設計提案的共學過程精簡、濃縮，期以激盪出更為多元的思考與可能。

「請你跟我走一趟—不義遺址空間歷史推廣企劃示範巡迴展」花蓮文化創意產業園區展期自5月12日至7月10日止，文化部文化資產園區展期自7月21日至9月12日、台南文創園區展期為10月9日至11月29日。



展出資訊

「請你跟我走一趟—不義遺址空間歷史推廣企劃巡迴展」花蓮場

地點：花蓮文化創意產業園區第24棟(花蓮縣花蓮市中華路144號)

日期：109年5月12日至7月10日

開放時間：10：00- 18：00（每周一休館）



「請你跟我走一趟—不義遺址空間歷史推廣企劃巡迴展」台中場

地點：文化部文化資產園區(台中市南區復興路三段362號)

日期：109年7月21日至9月12日

開放時間：10：00- 18：00（每周一休館）



「請你跟我走一趟—不義遺址空間歷史推廣企劃巡迴展」台南場

地點：台南文創園區(台南市東區北門路二段16號)

日期：109年10月9日至11月29日

開放時間：10：00- 18：00（每周一休館）

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