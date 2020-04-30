彰化永靖成美文化園3.5公頃戶外空間　五一連假 「防疫新生活運動」好去處

圖、文／彰化永靖成美文化園提供

在第一線防疫、醫護人員及全民努力下，新冠疫情趨於平穩，為兼顧防疫與民眾生活品質，中央流行疫情指揮中心昨發起「防疫新生活運動」，鼓勵全民落實防疫及放鬆享受生活。位於彰化縣永靖鄉的中部打卡夯點「成美文化園」，除有佔地近3.5公頃的戶外空間，本月起也配合即將到來的母親節新增康乃馨園區，是連假樂活好去處，民眾認購在地農民盆栽可入園參觀。

彰化永靖成美文化園由佔地近3.5公頃的百年老樹精緻庭園「和園」及百年客家古厝成美公堂所組成，其中「和園」種植47棵松樹、25棵柏樹，鎮園之寶的「紫檀」更已高達500歲以上，由於庭園景觀優美，近年不僅成中部熱門打卡夯點，部分網友認為景觀可媲美日本三大名園之一的「兼六園」，還將它譽為台版「兼六園」。

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園區內另一大特色是名列國內二十大古厝的成美公堂，這座客家百年古厝是頂新魏家古厝，也

名列彰化縣歷史建築，該古厝建於西元1885年，魏氏子孫、頂新和德文教基金會創辦人魏應充有感於國內缺乏可傳承的知名建築，2005年起聚集多位國寶級古法建築師傅與工藝大師，以7年時間讓這間保留閩客傳統建築技藝與人文藝術精華的古厝風華再現。

五一連假期間，戶外空間占地3.5公頃的成美文化園，是民眾樂活的好去處，民眾在入口大廳認購在地農民盆栽即可入園參觀( https://www.cmcp1885.com/reservation.html )。

成美文化園也提醒民眾配合中央流行疫情指揮中心啟動的防疫樂活新態度，在參與各項戶外活動時，仍應注意勤洗手及保持社交距離等個人防疫措施，外出時以白天為佳，並以開放且沒有人群擁擠現象的地方為首選。