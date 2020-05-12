快訊／勞工紓困貸款收件破50萬　勞動部明天提出「加碼」幅度





▲政委龔明鑫。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

針對外界關注勞動部10萬元勞工紓困貸款是否加碼，行政院政務委員龔明鑫12日受訪時掛保證「絕對加碼」，至於加碼幅度，預計5月13日提出。

新冠肺炎衝擊各產業，勞動部推出10萬元勞工紓困貸款。根據勞動部資料，自4月30日開辦勞工貸款後，截至11日下午5時止，累計受理48萬3539件，銀行完成核准累計14萬6469件，貸款人簽約對保後，銀行撥款4萬367件。

針對外界關注再加碼，龔明鑫12日回應，今天中午為止收件突破五十萬份，如果淘汰信用不良，很有可能達到我們目標數字，「絕對會再加碼！」至於外界關注加碼幅度，預計明天提出來，「確定會加碼！幅度勞動部再想一下，絕對會（加碼），明天提出來。」

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