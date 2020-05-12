獨／買起來！2020總統就職紀念馬祖酒曝　翡翠青與緋紅雙主色

記者郭世賢／馬祖報導

520總統就職日即將到來，2020年1月現任總統蔡英文以史上最高票817萬票當選連任，引發國際關注，而成立於1956年馬祖酒廠有著超過一甲子的歷史，過去多作為台灣重要國宴場合指定用酒，這次特別在就職日期，馬祖高粱酒沿襲一貫積極參與歷史盛事，發行3款總統就職紀念酒，以獨特的設計理念，一同紀念這個特別的時刻。

▲ 第15任正副總統就職58度750ml紀念酒搶先曝光。（圖／馬祖酒廠提供，下同）

馬酒指出，2020年經由文化總會協助，由曾操刀2020台灣要贏 LET'S WIN！蔡英文總統連任視覺識別系統莊濟寰設計師授權使用該系統元素，每款設計主視覺以音樂中「播放鍵PLAY 」向右的三角型符號設計隱喻「啟動、執行、行動力」，傳遞「前進」，意指台灣的前進，同時以 「2020 台灣要贏LET’S WIN！」視覺文字型態露出，代表台灣要持續進步、團結共贏。

馬酒表示，產品選擇「翡翠青」與「緋紅」做為雙主色系。翡翠青代表台灣人民質樸敦厚的個性，緋紅則代表女性溫和堅毅、兼容理性與感性的特質，意味著台灣人民的支持，都是不可或缺的力量，同時，最特別的是馬酒推出的3款紀念酒為市場上「唯一取得使用正副總統肖像授權的就職紀念酒」，用史上最高顏值的總統就職酒來形容表現，一點也不為過！

▲ 第15任正副總統就職58度紀念酒搶先曝光。

馬酒指出，為增加3款紀念酒收藏價值首度導入防偽科技技術，並首度採使用專業證卷紙印製防偽標籤，更能凸顯收藏之價值，酒體特色由年資40多年首席調酒師使用特優嚴選戰備坑道的陳年老高粱酒提味，堅守品質為第一要求，用心將馬祖的純淨花崗岩水源與得天獨厚環境及工藝陳釀至每一滴酒液之中。

今年度馬酒再度榮獲2020美國舊金山世界烈酒大賽頒發雙金牌的國際肯定；綿柔、喝起來不辣、好入口，這是饕客心目中的馬祖高粱酒，同時，全球最好的白酒，幾乎都分布在北緯26～28度的區域，馬祖寒冷刺骨的天氣，是低溫釀酒的最佳環境，經由島上花崗岩濾過的優質泉水，以及乾淨空氣培養出的優質益菌，馬祖的原始、遙遠、嚴寒，好似天生被賜予的釀酒基因。

馬酒也提及，自5月19日前，民眾可於全家便利商店行動購、馬酒代理商門市、酒專通路預購3款酒；5月20日後3款紀念酒可於小北百貨、楓康連鎖超市、全省家樂福、東急屋百貨連鎖、高雄大樂購物中心、酒專通路販售及馬酒代理商門市購買。

「美麗最大的祕密」

▲ 第15任正副總統就職40度紀念酒搶先曝光。