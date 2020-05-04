2020年總統就職紀念酒曝光！台酒推出5款「台灣價值」特色酒款　限量預購開跑

▲臺灣菸酒推出第15任總統就職紀念酒，共5款具在地特色酒款，讓人爭相搶收。（圖／臺灣菸酒提供，下同）



消費中心／綜合報導

這個月即將迎來520總統就職日，臺灣菸酒公司推出的第15任總統副總統就職紀念酒也隨之曝光。台酒推出總統就職紀念酒已行之有年，相當具有紀念價值，每每都能引起搶購熱潮，2020年1月，現任總統蔡英文以史上最高票817萬票當選連任，引發國際關注。於就職日前，台酒共推出5款就職紀念酒，每支酒款都各具意義，以獨特的設計理念邀請你我一同紀念這個特別的時刻。

4年前，台酒請來知名設計師聶永真設計第14任總統就職紀念酒產品包裝，甫上市就造成空前的搶購熱銷，2020年與文化總會合作，再度邀請聶永真攜手開發第15任總統就職紀念酒，同時，這5款總統府授權的就職紀念酒，每一款酒的設計包裝都是量身打造。今年推出的5款紀念酒，每款瓶身設計皆搭配酒品調性，以「就位」、「綻放」、「承」、「方向」、「煦陽」等概念，象徵台灣已經就位，準備於國際綻放，承襲著舊有傳統，同步迎接新的階段來臨，即使前方有雲霧遮蔽，但陽光仍然能帶領我們找到方向。

除了包裝極具設計美感，此次5款紀念酒款皆為台酒全新開發調製的新酒款，每款酒皆象徵台灣的在地精神，選用高價位的「特選原料」、職人「特別釀造」、專業嚴謹的「特優品質」，喝起來別具風味。「OMAR單一麥芽威士忌特別款」以麥芽威士忌波本桶原酒為基底，再調配泥煤麥芽威士忌與過水果酒桶威士忌原酒，優雅怡人的茶梅、花香與東方美人茶香融合，喉間尾韻透露些許柳丁香氣。台啤特釀「淬」遵循比利時金色艾爾啤酒工法釀製而成，氣泡細膩、口感醇厚，散發濃郁麥香，同時帶有熱帶水果香氣與淡雅啤酒花香，尾韻帶有甜味；「玉泉珍藏30年陳紹」體現台灣的天然氣候與優質風土，以台灣糯米、蓬萊米、小麥等為原料，酒質細膩、散發淡雅香氣，口感柔順香醇；「玉尊峰頂台灣威士忌特別版」以高品質威士忌為主體，搭配台中酒廠雪莉桶熟成威士忌，以及南投酒廠泥煤麥芽威士忌，具有果乾香氣、口感豐潤，後味呈現輕泥煤風味，圓潤厚實；「玉山台灣原窖十年陳高」延續傳統製酒工藝，除了有窖陳酒香，更襯有醃醬梅、香草甜香及肉桂的辛香氣味，入口甘潤、醇香內歛，餘韻悠長。



台酒推出的5款總統就職紀念酒皆為限量發行，每款酒都具特別的設計理念，酒質上也彰顯台灣優質風土與釀酒工藝，內外兼備的高質感，就算不是酒饕的消費者也都準備手刀搶購，將台灣總統大選創歷史紀錄高票當選的總統就職紀念酒買回家品飲與收藏。自5月6日起，消費者可於各大超市、量販店、便利商店購買台啤特釀「淬」；OMAR單一麥芽威士忌特別款、玉山台灣原窖十年陳高、玉泉珍藏30年陳紹等三款酒，於5月19日前至台酒直營便利店、各酒廠展售中心預購，可享有95折優惠。5月20日後五款紀念酒除於台酒自有通路販售，也將陸續於四大便利超商、酒專通路販售。各款紀念酒商品介紹與販售通路資訊詳情請至台酒官網搜尋。

總統就職紀念酒商品型錄►►https://reurl.cc/b59dZv

總統就職紀念酒販售通路►►https://pse.is/QZAP8





▲OMAR單一麥芽威士忌特別版：「就位Ready」。象徵在台灣的我們隨時做好準備，用專業與堅持，取下每一場深耕的勝利。

▲台啤特釀「淬」：「綻放Blossom」。利用幾何圖像呈現不同形式的綻放，向全世界綻放出「勇敢自信、世界同行」的台灣價值。

▲玉泉珍藏30年陳紹：「承襲Heritage」l時間是最好的味道・文化是最美的面貌。瓶身採黑色霧面材質，自瓶頸處為釉噴窯燒後的自然流形，每支皆獨一無二。

▲玉尊峰頂台灣威士忌特別版：「方向Course」。代表我們在不同的路上，卻朝著相同的方向走去，迷霧之後能見遠，前方總有指引、視線清楚，我們都看見—台灣。

▲玉山台灣原窖十年陳高：「煦陽sunshine」l薄霧之間，煦光普照。由台華窯與設計師聶永真再次合作設計，東方的圓潤瓶身，極簡俐落、高明度漸層搭配低飽和中性淺灰，呈現柔和日光與薄霧之感，極富當代禪意之美。

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