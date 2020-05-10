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女兒第一次送母親節禮物！媽開袋「火辣兩條線」冏爆　網嗨翻：想要弟妹了

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▲▼ 女兒送情趣內衣當母親節禮物 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這母親節禮物究竟有什麼神秘的意義呢？（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

每個家庭慶祝母親節的方式不同，有的傾向吃大餐、送大禮，有的則是喜歡簡單團聚即可。不過這位女兒送的禮物實在太特別，讓媽媽一開秒臉垮，直呼真的很幻滅。禮物曝光後，網友們也笑噴表示「確定不是老公想送的嗎」、「有戳笑點」。

「真的無法想像接下來的節日，我還要遭受到怎麼樣的打擊......。」一名媽媽10日在臉書「爆怨公社」發文，她表示9日晚間女兒打電話給她說有準備母親節禮物，期間還賣關子不點破禮物內容，「等妳來，我拿給妳。」

請繼續往下閱讀...

原PO滿心期待人生中的第一個母親節禮物，不料真正打開提袋時，讓她忍不住飆了髒話！原來女兒送的正是火辣紅色性感內衣，清涼的布料和線條讓媽媽幻想中的溫馨時刻全部毀滅。由於女兒才13歲，又是和同學去逛街時買的，也讓媽媽表示意義不明，大喊「到底哪個老闆賣我女兒這個啦！」

▲▼ 女兒送情趣內衣當母親節禮物 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲穿起來會長這樣子 。（圖／翻攝自爆怨公社）

眾人看完後推測，女兒應該是想要有弟弟妹妹作伴了，但媽媽無奈回應，女兒已經有雙胞胎弟弟，應該不會是這個原因。

其他人則笑說，「這是激勵你的禮物」、「確定不是老公想送的？」、「所以生氣點是尺寸嗎」、「這應該父親節禮物」、「貼心，知道老木身材好」、「這個有戳笑點」、「不穿拍照就太枉費女兒一番苦心」。

原PO最後也提到，她直到現在還處於驚嚇狀態，而且女兒還真的要她穿上拍照，「我真不知道還要繼續受到什麼打擊......。」

►小資女母親節方案~

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