要求睡太平間旁！退伍替代役爆「恐怖黑水」　藍委：軍中打1985能解決嗎？

▲打開水龍頭流出來的水竟是髒黑混濁，讓替代役弟兄看了吃驚。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

軍中霸凌事件層出不窮，生活條件狀況百出。有退伍替代役回想起自己服役時，差點睡在鄰近冰冷大體、24小時播送佛經的房間，當時長官一聲令下，有一半的替代役都得奉命行事，還好求助立委後才避免發生驚魂記。藍委也說，雖軍中有1985諮詢服務專線，但有多少人能打專線，「沒有辦法說出來、不能講的，所以就會發生很多不幸的事情。」

該名退伍替代役向《東森新聞》爆料，服役期間有「恐怖黑水」，因水龍頭流出來的水十分汙濁，還差那一點睡在鄰近冰冷大體的地方，「都是同一個格局的建築物，那左邊是陰，右邊是陽。右邊就是住10幾快20幾個男生，左邊都沒有人住，然後又有竹林什麼的。」

該名退伍替代役坦言，去年服役時，長官曾在2至3月一聲令下，有一半的替代役差點每天聽佛經入眠，「員工宿舍那裡其實還有空床、還有房間，那為什麼要把一半的人分去那邊，完全沒有人住又24小時放佛經。」國民黨立委呂玉玲說，家長認為兒子做什麼吃重的工作都可以，「你怎麼可以叫我孩子睡太平間？」此事後經立委了解才喊停。

▼呂玉玲常接到志願役官兵的陳情。（示意圖／東森新聞）



當兵狀況層出不窮，但讓呂玉玲更有感的是時不時就會接到志願役們的陳情，算不算「被霸凌」難界定，因官兵弟兄或家長們有時不會透露太多細節。她說，像接到陳情工作上的壓力、業務等等不適任，認為工作不是他的專業，那為什麼派他去做這種工作。

而許多向立委陳情的官兵，都是希望能換單位。呂玉玲表示，雖有1985諮詢專線，但有多少人能找諮詢專線，這專線可以解決他們的問題嗎，「沒有辦法說出來、不能講的，所以就會發生很多不幸的事情。」

▼呂玉玲說，1985能解決官兵的問題嗎？（圖／東森新聞）