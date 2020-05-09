幽靈騎士闖紅燈被逮！一查竟「被宣告死亡」　爆出14年秘密

▲騎士違規被抓，意外爆出14年秘辛。（示意圖／記者季相儒攝）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義市一名70多歲陳姓男子日前騎車違規，員警盤查時發現他的身份竟顯示「死亡」，最初還懷疑他是否在謊報身分，經查後才發現他因為失蹤14年，親人始終找不到他的情況下，只好向法院辦理死亡宣告，而他也因為沒有參與投票、沒有使用或更換身分證，才一直沒有發現，最後在員警的幫助下順利與家人團聚。

綜合媒體報導，陳男因為一系列的家庭變故後，長期在外打工不曾回家，近14年未與家中聯繫，直到近日他騎車行經興業東路、吳鳳北路口時，因為闖紅燈違規被巡邏員警攔查，調查身分號碼後才發現他因為「失蹤14年」，已經被法院宣告死亡。

▲員警最初看到陳男資料時，懷疑對方是否在謊報身分。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照片）

嘉義市警方表示，稽查的員警最初看到資料時，懷疑陳男是否在謊報或隱瞞身分，陳男見狀立刻拿出舊款的身分證證明，但由於身分證樣式已更新很長一段時間，讓稽查的員警仍半信半疑，直到對方坦承已經離家數年，並在警局成功與親人打電話聯繫上，才確認陳男沒有謊報身分。

據悉，陳男原本住在北部，2006年家中發生變故後，就獨自離家流浪，靠打工度日，從此與家人沒有聯繫，沒有更新身分證也未投過票，所以才不知道親人曾經找過他，甚至還報案請警方幫忙協尋。親人尋找7年找不到人後，才決定向法院辦理死亡宣告，如今發現陳男「還活著」，相當驚喜也感謝警方協助。