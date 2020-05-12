迷陷「韓星歐巴」愛情圈套　女子夢醒一切攏係假！

▲台南1名女子迷陷「韓星歐巴」愛情圈套，一分局高派出所警員常晏誠、林欣慈及時阻詐成功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局德高派出所，11日上午接獲轄內金融機構行員通報，稱有一名女子至該行臨櫃欲使用西聯匯款匯出美金300元給韓國歐巴男友，因行員察覺有異，立即通報警方到場處理，及時阻止「韓星詐騙案」。

德高派出所警員常晏誠、林欣慈獲報後迅速到達現場，經了解該名女子透過網路臉書認識1位自稱是韓國演員「池昌旭」的男子，雙方持續聯繫半年後，以男女朋友互稱，並表示每1年會在台灣粉絲見面會上碰面一次，且男子佯稱可以幫忙代購明星海報，要求女子前往有西聯匯款之銀行匯款至指示海外銀行帳戶，幸經銀行行員及經理機警發覺有異，立即報警並藉故拖延，現場經行員耐心解釋及警方詳細說明現今相關詐騙案例後，該女子才恍然大悟驚覺受騙，認清「韓星歐巴」一切攏系假，成功攔阻美金300元（約新台幣9000元）。

警方說，近期網路跨國愛情詐騙不在少數，不間斷的甜言蜜語攻勢往往使被害人無法招架，以為真的遇到愛情，相信對方遭遇困難且急需用錢，需要被害人協助匯款才能度過難關。

第一分局特別呼籲，網路具有隱匿性，有心人士會藉此進行犯罪，民眾在網路上從事各種活動務必提高警覺，尤其應避免金錢交易，以免追討無門，有任何與詐騙相關的問題，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。

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