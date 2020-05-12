超瞎紓困理由曝！8成職業竟一樣　公所：過來辦的都揹名牌包，HERMES也有

▲民眾無法提供存摺影本理由「卡奴，帳號無法收款」。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

申請萬元紓困方案得帶身分證、存摺內頁影本和工作證明，但如果資料不齊全，民眾可選擇簽切結書。實際到區公所直擊，民眾填切結書的理由千奇百怪，甚至不少人揹著名牌包來辦理。區公所更懷疑，許多人疑似是為了成功申請紓困，竟高達8成的人職業都填「臨時工」。

根據公所內的厚厚一疊申請表，民眾不願意提供存摺影本，理由包括「沒影印」、「卡奴，帳號無法收款」，讓人看了十分傻眼，而更奇怪的是申請民眾的「職業」。

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▼民眾無法提供存摺影本理由「沒影印」。（圖／東森新聞）

▼「無法生活」辦理紓困。（圖／東森新聞）

▼許多人的職業都填「臨時工」。（圖／東森新聞）

三重區公所課長謝義彥接受《東森新聞》訪問指出，「我們要收的件，幾乎每個都打零工，因為打零工真的也沒辦法去舉證。不然就是一直問我們說，『我怎麼寫才會過』？」

此外，許多人都不願意提供薪資證明，理由是「平常都領現金，沒有明細」；而切結書會要求民眾證明收入如何被疫情影響，有申請者兩手一攤就寫「我無法生活」，甚至有比丘尼也來紓困，理由是「香油錢減少」。

謝義彥說，他們相信比丘尼的香油錢是減少，「可是這真的可以去算一個職業嗎？」他也透露，「過來辦的都是揹著名牌包包，LV、Gucci是最常，好一點是CHANEL，再好一點是HERMES的都會有，可是你沒辦法去認定，因為你只要簽切結。」

▼謝義彥透露，很多來申請紓困的民眾都揹名牌包。（圖／東森新聞）