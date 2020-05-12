護理師節快樂！感謝喊出來～你的留言將登上北捷加油牆

活動小組／活動報導

在這一百多個日子裡，為了對抗新冠肺炎疫情，醫護人員每日處在高壓環境中，為大家的健康把關，今天（5月12日）是「國際護理師節」，想對所有辛苦的護理人員說一聲「謝謝！」，ETtoday發起「Bravo my hero!」活動，鼓勵大家一起為護理人員以及各行各業的幕後英雄加油打氣，用正能量喚起台灣人的凝聚力！

疫情蔓延數月，最前線的醫護人員、防疫相關人員堅守各自崗位，為大家的健康與安全把關，此外，警消人員、清潔人員、大眾運輸人員、社福人員等等各行業從業人員，亦盡忠職守維護社會正常運作，他們都是撐起社會健康安全不可或缺的幕後英雄，為了感謝他們的辛勞與付出，即日起至6/12在ETtoday活動網站向你心中的幕後英雄留言打氣，將有機會被製作成加油牆刊登於台北捷運燈箱，讓我們一起為社會傳遞正能量！

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活動期間

1.留言打氣時間：2020/5/12（二）11:00 - 2020/6/12（五）23:59。

2.北捷燈箱打氣牆：預計7月起陸續刊登於忠孝復興、市政府、西門與台北車站。

活動辦法

即日起至6/12(五) 23:59止， 在ETtoday新聞雲活動專區，向各行各業的英雄留下加油打氣的留言與照片，將有機會被製作成燈箱刊登於台北捷運。



▲北捷燈箱示意圖