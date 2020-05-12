國道下車飛奔救男童是她！嘉義消防「女超人」黃薰儀CPR救回一命

▲車道上散落不少損壞的車體零件或噴飛的物品。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國道三號北上144公里處苗栗路段日前發生連環車禍，4歲男童拋飛車外。嘉義縣消防局內勤人員黃薰儀當日正巧搭乘親友自小客車經過該路段。她發現該情形後，立即下車飛奔到男童身邊，替男童施予CPR，終將失去呼吸心跳男童救了回來。她說，還好男童是由翻覆車身滾出來，而不是高速撞擊後被拋飛，也讓傷勢減輕不少。

▲嘉義縣消防員黃薰儀描述當時搶救拋飛國道男童狀況。（圖／嘉義縣消防局提供）

黃薰儀表示，當時內側車道的自己目睹車禍，只覺得情況嚴重，本能的下車查看是否可以協助。她說，當時只見車身零件散落滿地，正當黑色休旅車開離，驚見一男孩躺在外側車道，熱血的她馬上大喊，「有小朋友在地上！」

由於家屬緊張的情緒湧上，不斷搖晃男童身軀希望叫醒男童，受過專業訓練的黃薰儀把握黃金三分鐘施救，請男童媽媽及奶奶停手避免傷及男童頸椎，或更多的軀體受傷，也立即表明自己消防員身分並對男童施以CPR，直到男童會哭了她才鬆了一口氣。

▲黃薰儀示範CPR。（圖／嘉義縣消防局提供）

黃薰儀說，她先請家屬將男童嘴巴異物，口水泡泡及鮮血清出、口水泡泡，機經過幾次循環操作後，男童先是恢復呼吸，有反應，甚至會想翻身、掙扎，她就將棉被塞在男童胸膛，安撫他幾秒，再將他的手捲入棉被，直到當地消防同仁到達現場，她更是交代完男童傷勢及意識狀況才離開。

2011年投入消防員工作的黃薰儀表示，自己個性較富正義感，因為四肢健全所以希望幫助周遭的人們，加上身體運動能力好，才會選擇投入消防工作。

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