沈富雄批美國不敢提案WHA　趙少康：斷交就對不起我們了

▲趙少康批美國不敢提案。（圖／YouTube／少康戰情室）

記者黃巈禾／台北報導

世界衛生大會18日登場，由美日領銜號召，與加拿大、英國、法國、德國、澳洲和紐西蘭等國力挺台灣參與WHA，引發外界質疑為什麼不是由美國提案。外交部長吳釗燮坦言，美國認為今年不適合提案。對此，前立委沈富雄批評，美國連提個案都不敢。

「我覺得有點悲哀啦！」沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》表示，去WHA其實是一件小事，獨派對美國不能忘情，連立法院長游錫堃都向AIT呼籲台美建交，是美國劃了一條紅線，這一條紅線之內，中國大陸不會生氣，越過這條紅線，雖然中國大陸拿美國沒辦法，但惹不得。

沈富雄指出，美國所有對台灣的友好行動中，像是台灣官員可以到美國，但不能進華盛頓哥倫比亞特區，設很多規矩，美國就像病毒一樣，「尤其這些我們綠營的人，把它看成非常powerful（有力量），這個是我們唯一有利的盟邦，其實它是很懦弱，講難聽是懦弱，講好聽是很溫和的」。

沈富雄再指，美國說要幫忙台灣，「就是嘴巴講一講，然後動一動，花拳繡腿，真正需要它有力量的話，連提個案都不敢，為什麼？WHA你提案有什麼了不起？有什麼了不起？連這個你都不敢！我們大家要醒醒看，我們真的沒有對不起老美，老美對不起台灣」。

對於沈富雄的說法，主持人趙少康表示贊同，「老美早就對不起台灣，跟我們斷交就對不起我們了，對不對？到現在為止扯來扯去，恢復邦交就好了嘛！老沈講得沒錯，只是提一個案有什麼了不起！提一個案都提不出，它可能怕提案不過，丟臉是不是？」

沈富雄與在場來賓都說「不是」。柯志恩直言「那它就不要在AIT每天發文挺我們，幹嘛做這種動作」。沈富雄則說，「那是在紅線之內」。柯志恩說道，「幹嘛做這種動作？給大家期待，然後又不提案，幹嘛呢？」