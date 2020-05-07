▲受到法規限制，校園內存在至少50年以上的大象溜滑梯將逐漸被拆除。（圖／徐玉樹提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「我們不要罐頭式遊具，我們要磨石子大象溜滑梯」。桃園市議員徐玉樹7日在市政總質詢時，為磨石子大象溜滑梯請命指出，受到法規限制，存在至少50年以上的大象溜滑梯將逐漸被拆除，未來可能會絕跡，他希望永久保存這項珍貴記憶，在校園內持續陪伴小朋友遊戲成長。

市長鄭文燦表示，他贊同徐玉樹議員看法，未來主題公園，可以把懷舊磨石子大象溜滑梯放入設計，只要安全沒有問題，應該都會保留。

▲▼校園內「磨石子大象溜滑梯」即將消失！桃議員徐玉樹籲保留。（圖／徐玉樹提供）

徐玉樹表示，在校園內存在至少半世紀的大象溜滑梯，因為受到法規限制，很多學校為了讓遊具符合「兒童遊戲場CNS安全標準」，紛紛將具有紀念意義磨石子大象溜滑梯拆除，換成罐頭遊具，由於這種溜滑梯曾經伴隨許多人成長，成為大人孩提時代的回憶，現在面臨拆除的命運，令人遺憾與惋惜。

徐玉樹指出，衛福部2017年1月修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，不僅標準加嚴，更規定遊戲設施使用前必須檢驗合格，否則拆除；新規定原本今年1月正式上路，經很多縣市反映無法依限完成，目前衛福部日前已決議延至2023年再上路。

有家長向徐玉樹陳情，目前桃園市仍有學校為符合規定，讓磨石子滑梯面臨被拆除命運，他們擔心「磨石子大象溜滑梯滑梯」有可能會絕跡，希望市政府能考量這種溜滑梯的歷史紀念意義，能夠好好保存下來。

徐玉樹要求教育局，調查學校目前還有有幾個大象溜滑梯，這種年代久遠的童年遊具，有可能再過幾年，就會成為古蹟，成為校園豐富特色，我們這一代有責任要保護，讓磨石子大象溜滑梯持續使用陪伴學童長大。

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