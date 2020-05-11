農民擴大紓困補助運作順暢　陳吉仲：99萬農民1萬元直接入帳

▲農委會主委陳吉仲抵桃園市龍潭區農會，視察農民擴大紓困補助申辦情形。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農民擴大紓困補助方案11日起受理申辦，農委會主委陳吉仲抵桃園市龍潭區農會視察首日受理申辦作業。陳吉仲強調申請系統事先演練，因此運作順暢，符合申請農友只要提出申請，2星期內，現金會匯入農民戶頭，約有2萬多名農民排富，其他99萬農民可以透過直接撥款到帳戶或現場申請，獲得紓困金1萬元。

▲農民擴大紓困補助申辦首日，並未出現排隊情形。（圖／農業局提供）

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陳吉仲說，這次擴大紓困申請條件辦法本身就有設定排富條款，按照個人綜合所得訂定50萬元的門檻，並且已經跟財政部稅籍資料比對過，有2萬多位農民被排富掉。由於，農委會已經和全國所有農會，把99萬的農民等人資料蒐集好，所有農民不用太辛苦等待，只要到當地農會申請萬元現金紓困補助。

只要本身具農保資格，在農會信用部有戶頭，很快就可以領取，其餘有24萬農、漁民，則可以自行前往申請。桃園市部分，約有4萬5千位農民提出申請後，可以直接到戶頭領取，其餘5000人因沒有農保、農職災保等資料，必須取得耕作證明等資料再到農會申請，申請紓困期限到6月底，各農漁會認為可能申請時間還很充裕，首日受理並未看見排隊的情形。

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