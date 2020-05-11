Surface Pro X正式在台上市　重量僅774克、續航力達13小時

▲Surface Pro X正式在台上市。（圖／台灣微軟提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣微軟今(11)日宣布Surface Family新成員Surface Pro X 正式在台上市；微軟認為，Surface Pro X是Surface有史以來體積最輕薄且功能強大的機型，此一機款機身厚度僅有7.3mm、重量僅774克，其搭載的LTE Advanced Pro及Arm架構處理器設計，可全天候提供長達13小時電池續航力，以及快速充電功能，讓使用者可隨時隨地保持連線狀態。產品售價新台幣36,088元起。

此外，微軟甫發表的全新Surface Go 2、Surface Book 3、Surface Headphones 2、Surface Earbuds、Surface Dock 2和配件包等，為了滿足人們逐漸改變的現代化工作與學習方式而打造，皆將在未來幾個月內陸續在各市場推出。

微軟指出，Surface Pro X透過特別的3:2螢幕比例，以及幾近無邊框的圓弧邊框設計，超輕薄可攜，讓使用者在12吋機身中享有13吋觸控螢幕的靈活體驗，是Surface系列中最薄的筆電，為輕辦公、遠距辦公族群帶來高效行動生產力。

台灣微軟Surface事業部副總經理周文英表示，微軟致力於為使用者打造滿足各種使用情境需求的Surface系列裝置，有了最新在台上市的Surface Pro X新成員的加入，讓Surface Family系列更加完整，不僅可滿足商務行動生產力，也提供在不同工作環境下，都能長時間安全連線的絕佳體驗。

微軟指出，Surface Pro X是Surface Family中第一款搭載Arm架構處理器的筆電，並融入了Qualcomm的DNA、具備共同合作的全新Microsoft SQ1處理器，可驅動2 teraflops的圖像處理能力，增強筆電使用的續航能力，一小時充飽高達80%的電力快速充電能力，加上全新SIM卡插槽設計，透過LTE Advanced Pro連線力，不僅可具備手機的連線能力，更縮小手機和電腦的隔閡，隨時隨地保持高度的生產力。