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微軟Surface Book 3和Surface Go 2即將上市　規格售價提前曝光！

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▲Surface Go 2。（圖／翻攝自WindowsLatest）

▲Surface Go 2渲染圖。（圖／翻攝自WindowsLatest）

記者陳心怡／綜合報導

先前傳出微軟正準備推出新款Surface Book 3和Surface Go 2。《The Verge》根據零售商洩密透露，微軟計劃在Surface Book 3上使用英特爾最新的第10代處理器，同時可能會使用高達32GB的RAM和1TB的存儲空間。

據悉，Surface Book 3預計將搭載第十代Intel® Core™ i7-1065G7處理器和NVIDIA獨立顯卡，記憶體有三種規格，分別是8GB、16GB或32GB。售價部分，13.5吋版本1617歐元（約新台幣53,506元）至2616歐元（約新台幣86,563元），15吋版本則是2234歐元（約新台幣73,923元）至3441歐元（約新台幣113,862元）間。

另外，微軟Surface Go 2也發佈在即，Surface Go 2是一款主打便攜的產品，核心配置包含LTE版本和Wi-Fi版本，其中LTE版本搭載的是Intel Core m3-8100Y處理器，配備8GB內存和128GB存儲空間。Wi-Fi版本搭載的是英特爾Pentium 4425Y處理器，配備4GB內存和64GB存儲空間，且均預裝Windows 10。

值得一提的是，Surface Go 2還提供IEEE 802.11ax支援，即WiFi 6，使Surface與其他產品如Surface Laptop 3 或Surface Pro 7一致。

此外，根據Windows Central一份新報告顯示，Surface Go 2將有一個更大10.5吋1920x1280解析度顯示器，而不是之前報導的10吋1800x1200螢幕。不過，螢幕面積將保持不變，這意味著原機型上的大尺寸邊框將被縮小一些，類似Surface Pro 3到Surface Pro 4的變化，當時螢幕從12吋放大到12.3吋。

據熟悉微軟計劃的消息人士稱，微軟計劃在下個月推出Surface Go 2，屆時Surface Book 3有望同台亮相。

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