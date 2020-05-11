17架無人機表演中「被擊落」　竟是競爭對手「開干擾設備」報復！

▲17架無人機在表演中突然墜機。（圖／翻攝紅星新聞，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川成都一間科技公司因競標「無人機商演」的標案落敗，竟在表演當天，派員工發動干擾設備，將競爭對手的無人機擊落，共導致17架無人機墜毀，損失高達18.7萬元（約78.8萬元新台幣）。

根據陸媒報導，四川蜀南文旅集團公司今年「五一」期間通過招標方式邀請到成都一家文化傳播公司，在宜賓合江門廣場進行無人機表演，為連假助興，沒想到在表演過程中，17架無人機竟先後墜毀。

宜賓翠屏警方調查後發現，導致無人機紛紛墜毀的原因，居然是該成都公司的競爭對手公司的副總經理詹某，擅自安排手下人動用無人機干擾設備，將正在表演的無人機「擊落」，涉案的四名嫌疑人已被公安機關依法刑事拘留。

警方指出，他們在3日上午接獲報案，稱2日晚間在宜賓城區合江門廣場進行無人機表演時，懷疑有人搞破壞，致使17架無人機墜毀，損失慘重，「關鍵是當晚還有一場飛行表演，如果無人機墜毀傷人，後果不堪設想。」

警方提到，調查之後，他們發現宜賓市唯一一家有能力生產研發無人機、無人機反制設備的公司是一家名為「四川智控科技有限公司」的企業，且該公司曾參與過這一次的無人機表演項目的競標。

警方表示，為固定證據，收集線索，他們智控科技公司周圍的監控畫面，證實當日確實有兩名員工攜帶「反制設備」離開公司，由此認定該間公司的工作人員具有重大嫌疑。

該間公司的3名員工當天晚間來到警局投案，坦承使用無人機反制設備干擾合江門廣場無人機表演，並供出幕後指使人為公司的副總經理詹男，詹男隨後也來投案。

警方指出，詹男在競標前，對競標成功有著很大的把握，但結果卻事與願違，來自成都的公司因報價更低而得標，詹男不滿對方的報價太低，心存嫉恨，叫員工在2日晚間對表演進行干擾，擊墜了成都公司的17架無人機。

目前，案件仍在辦理之中。