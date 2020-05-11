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金正恩最猛火藥庫曝！機場道路直通山裡　軍事專家：馬上想到台灣

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

軍情與航空網站主編施孝瑋日前在政論節目上分享美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的衛星照片，他分析，這張照片曝光北韓領導人金正恩的最猛火藥庫，新的超大型飛彈基地就在平壤的順安國際機場附近，一旦決定發射，只要從地洞開出承載飛彈的車子，很快就能在機場上完成發射預備。

施孝瑋8日在政論節目《這！不是新聞》談到，CSIS國際戰略研究中心公布的衛星照片藏有玄機，首先可以看到的設施是平壤順安國際機場，但旁邊有一條奇怪的路連到山邊，接著一座小丘陵，丘陵旁邊還有兩條路，連進去山裡就不見了，「這讓人馬上想起台灣的佳山基地，還有志航基地的建安洞庫，也就是說，這裡面一定大有文章。」

▲▼1月試射2次！　金正恩趴沙丘大讚滿意：砲兵威力就是北韓軍隊的威力。（圖／路透）

▲金正恩近期神隱將近半個月，一度傳出健康狀況不佳的消息。（圖／路透）

施孝瑋接著解釋，如果把照片放大，可以看到機場滑行道連接一條「往山裡走」的道路，旁邊還有一棟特別高、特別長的建築物，甚至還有一條車道是直接連接到地洞裡面，於是就有人懷疑，這棟建築是不是要進行飛彈組裝，或是組合以後做一些內部測試，畢竟在房子裡面弄，外面看不到，大家也只能用猜的。

至於這張照片是否已經曝光金正恩的最猛火藥庫，施孝瑋表示，其實北韓有非常多地對地的彈道飛彈，從CSIS國際戰略研究中心公布的衛星圖來看，假設承載飛彈的車子從地洞裡開出來，可以很快透過連接道路抵達機場，迅速展開完成發射預備，的確不容忽視。

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