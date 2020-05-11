畢業不到1年！21歲海巡隊員認真值勤…不幸墜海亡　同事痛心不捨

▲21歲黃姓台東海巡隊員認真執勤，不幸因公落海死亡。（圖／地方中心翻攝）

記者徐愷昕／台東報導

台東富岡漁港10日下午1名海巡隊員執勤時不幸墜海，一旁漁船的船長發現後立即偕同附近漁民將黃姓海巡隊員救起，遺憾經緊急送醫救治，黃員最後仍宣告不治，檢方調查後初判為意外落海。台東海巡隊表示，對於黃員執勤中因公死亡相當痛心與不捨，將全力協助家屬辦理治喪及因公死亡撫恤等事宜。

富岡漁港郭姓船長10日晚間7時35分許在港內整理漁具時突聽聞聲響，隨後便於巡防艇附近發現一海巡隊員落海，當下他嚇的趕緊找附近漁民一同將該名海巡隊員救起，並於報案後速將他送至台東馬偕醫院搶救。

▲台東海巡隊員認真執勤，不幸因公落海死亡。（圖／地方中心翻攝）

黃姓海巡隊員被救起時已無意識及心跳，送醫後院方緊急對他施打2劑強心針，但仍無生命跡象，晚間9時許急診醫師宣告死亡。11日上午檢察官前去相驗遺體後，初步認定為意外落海。

據了解，21歲的黃姓海巡隊員2019年從警察專科學校航海組畢業後，同年10月22日就被分發至台東海巡隊擔任艇員，在同事眼裡他相當認真盡責，總是會主動幫忙。從港口附近的監視器畫面可見，10日晚上7時29分許還有見黃員下艇整理碼頭附近環境，怎料下秒就不見人影，疑他是30分時墜海的。台東海巡隊則表示，對於黃員執勤中因公死亡相當痛心與不捨，後續將全力協助家屬辦理治喪及因公死亡撫恤等事宜。

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