花蓮客藝匠心市集開幕！週末手作職人設攤　好吃好玩逛不膩

▲好客文化會館每周星期五至星期日，一連三天都有不同攤商及手做職人創作，即使每周來也逛不膩。(圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

週末又多了一個好去處！花蓮市公所與花蓮縣手創藝術協會合作，即日起固定於每週六日在好客文化會館前廣場，舉辦客藝匠心市集，集合各類文創生活藝術，好看、實用、好吃、有趣的手作攤位市集。10日開幕活動，花蓮市長魏嘉賢邀請大家帶著媽媽及家人一起來逛市集。

為活化好客文化會館，花蓮市公所每周五在館舍周遭舉辦好客市集，自本週起客藝匠心市集也加入行列，由花蓮手創藝術協會在館舍周圍設攤創作，從中午12時熱鬧到晚上8時。好客文化會館每周星期五至星期日，一連三天都有不同攤商及手做職人創作，將帶給民眾好好吃、好好玩、以及好有趣的DIY活動，即使每周來也都逛不膩。

▲客藝匠心市集由一群花蓮在地的手作職人共同集結擺攤，讓民眾體驗手做的溫度。

魏嘉賢表示，客家文化會館鄰近民國路美食街、金三角商圈、還有炸彈蔥油餅街的對面，但是很多遊客於周末來到好客文化會館看到大門深鎖，無法體驗客家文化和在這裡拍照打卡，為了讓好客文化會館更活絡，市公所每周五舉辦好客市集，從10日起每周六、日還有客藝匠心市集，相信能讓遊客體驗花蓮客家文化的另一番風味。

花蓮縣手創藝術協會是由一群花蓮在地的手作職人們所組成，有各式手作品如客家染布、金屬線結合玉石的編織、皮雕、拉坏、創意烘焙、蠶絲蠟線結合純銀做成的祈福小物等等，職人們每周六日將輪番到好客文化館設攤，還會讓民眾現場體驗手做的溫度。

客藝匠心市集現場有將近30個手做攤位，還有販賣特色餐點的餐車，應有盡有，歡迎民眾趁著假日來逛逛，支持在地的文創作品、手工市集，以及好吃的美食。

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