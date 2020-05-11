雷皓明／恐龍法官再現？明明打死人為何法院不受理

▲前年一起男子與保全口角後的毆打傷害，保全送醫後不治，法院卻不受理，原因在於「打」和「死」間無因果關係。（圖／Pixabay）

在2018年曾發生一樁命案：張姓男子與社區保全楊姓男子發生口角，兩方大吵後，張男找來4名友人助陣毆打楊男，最後保全倒地不起，送醫後搶救不治。近日，法院對此案做出「不受理」判決（士林地方法院108年訴字第154號刑事判決），但為什麼都打死人了，法院卻不受理？

「打」和「死」間有無因果關係

檢察官以傷害致死罪起訴張男等人，但經過法醫解剖鑑定後認為：『…被害人身上未發現有爭執打鬥傷痕，因遭多人毆打後，心臟病發倒地，心因性休克死亡；被害人右後枕部頭皮下出血為表淺傷，「不足以致死」。被害人明顯肥胖（腹部脂肪層厚8公分），心臟肥大，研判為「加重死亡因素」；被害人另有脾腫大、慢性肝炎及肝臟中度脂肪變性；被害人並無其他足以致死的嚴重外傷或疾病…』（以上為節錄）。

也就是說，法醫認為被害人死亡的主因是「心臟病引發的休克」，而不是「張男等人毆打所造成的傷勢導致」，且本案是徒手毆打，造成的傷勢僅為表淺傷，在一般情形並不會造成死亡的結果，這樣的意見換成法律用語就稱之為「沒有相當因果關係」。

沒有傷害致死那有傷害罪嗎

傷害致死罪是指原本加害人只有傷害的犯罪意思，但卻導致了比傷害更嚴重的死亡結果發生，稱之為「加重結果犯」。在法律上規定，加重結果的發生需要以一般人之生活經驗及智識程度，且加害人主觀上預先判斷的可能。本件的狀況中，一般人與加害者都難以預見這樣的毆打程度會導致死亡結果，因此法院判斷本案不符合加重結果的要件，不成立傷害致死罪。

雖然因沒有相當因果關係，不能預見死亡結果，而不成立傷害致死罪，但張男等人毆打的行為則會構成普通傷害罪。但是，普通傷害罪是屬於告訴乃論，因此需要有告訴權人提起告訴，法院才能繼續進行程序。保全的雙親與張男等人已達成和解而不提告傷害，因此法院才會不受理判決。

刑事法院不受理並不代表張男等人就不用負任何責任，據新聞報導，張男等人有跟楊姓保全的家屬達成民事的和解，其實比起追究責任，更重要的是有沒有真正獲得被害人家屬原諒，讓這樁憾事能夠和平落幕。（本文轉載自律師談吉他粉絲頁）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。