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「離開出生地」財旺！12生肖「招好運指南」揭曉...雞：緣份在台中

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▲▼愛情,女孩,圍巾,稻田,網美,旅遊。（圖／翻攝自pixabay）

▲想知道你本週運勢如何嗎？（圖／翻攝自pixabay）

文／昱修院
想知道你本週(05/11-05/17)運勢如何嗎？
本週三個需要特別注意的生肖：

屬牛的朋友，本週注意事業運弱，小人多，所以本週宜休養調息。
屬羊的朋友，本週注意勿探病及勿參加喪禮。
屬豬的朋友，本週注意人言可畏，受委屈忍讓一下，別爭鋒相對，傷和氣。

【鼠】總運解析 ★★★

請繼續往下閱讀...

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及工作運順順的，做別太急躁，是平穩的一週。

36歲屬鼠，本週注意交通安全，別開快車，注意時間。

財富運
本週有正財運，專注本業，若想創業本週可評估。

事業運
本週要將未收回的案子。去跟進收回來。是平順的一週。

桃花運
單身的朋友可告白和求婚。
已婚的朋友，本週注意男性朋友，防小三介入。

健康運
外出注意交通安全，注意車子保養。注意睡眠狀況。

【牛】總運解析 ★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢上等。
本週工作運及事業運弱，有些事會事與願違，別洩氣，只有本週。

48歲屬牛，注意身體健康，別感冒。

財富運
本週走正財運，專注本業。本週適合招募新人。

事業運
本週運弱，適合整頓辦公室的環境，以及跟進舊客戶。

桃花運
單身的朋友，本週適合提親。
已婚的朋友，本週兩人適合戶外踏青。

健康運
注意腳的問題，若有水腫要看醫生，多喝菊花茶，早睡早起。

【虎】總運解析 ★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢上等。
本週是案子大豐收的一週，有些決策要當機立斷，免得錯過時機。

35歲屬虎，本週是培養新人的一週。

財富運
本週正財運及偏財，緣分在外地，以離開出生地為主。

事業運
延續上週貴人運強，可跟異業結盟，或是跨領域的項目也可以配合。

桃花運
未婚的朋友，本週要多陪陪另一半。
已婚的朋友，本週多注意身體，別感冒。

健康運
本週要注意腸胃的問題，注意三餐要正常吃飯。

【兔】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作上有貴人運，有異業結盟的機會，可評估評估。

34歲屬兔，本週可以規劃未來及工作流程，讓工作更順手。

財富運
本週走正財，專注本業，可投資，但要注意投資項目是否專業及熟識的領域。

事業運
本週的業務人員有貴人運，容易達成目標，運用團隊的力量更上一層樓。

桃花運
未婚的朋友本週多跟另一半的家人互動。
已婚的朋友本週可規劃跟另一半共同創業。

健康運
本週注意眼壓的問題，多喝蔬果汁及正常吃飯，別追劇。


【龍】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及工作運強，是豐收的一週，可結合團隊的力量及公司資源。

45歲屬龍，本週多陪陪另一半，至戶外踏青以增加好運。

財富運
本週有正財運，專注本業，可考慮和異業結盟評估市場。

事業運
本週有貴人運可請舊客戶轉介紹，勤打電話、勤拜訪。

桃花運
未婚的朋友，本週適合戶外踏青。
已婚的朋友，要多關心女兒身體。

健康運
請注意心血管的問題，勿探病。三餐正常吃、多喝青草茶，多溫喝水。


【蛇】總運解析★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作運及事業運旺，但卻有奧客出現，要見機行事，要有耐心。

32歲屬蛇，本週有小人易有口舌之爭，要注意。

財富運
本週有正財運，專注本業。

事業運
有小人要注意奧客，本身原則不變，可以的話多應酬、多認識一些跨領域的朋友。

桃花運
未婚的朋友本週可談論提親之事。
已婚的朋友本週可考慮小孩的升學之事。

健康運
注意頭痛的問題別影響工作，多喝水，早點睡、別熬夜。

【馬】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週是事業運旺，業績順風順水，但要多同理心，運用團隊的力量。

31歲屬馬加強自己的專業知識，帶領新同事創造佳績。

財富運
本週有正財運，專注本業，本週要開店的朋友注意活動細節。

事業運
有貴人運，業績長紅，但要注意合約細節。

桃花運
已婚的朋友，要注意跟另一伴身體及心情。
未婚的朋友，不要太要求對方以免嚇跑對方。

健康運
本週可以安排外出旅行放鬆心情，注意睡眠別熬夜。


【羊】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及工作運弱，是修身養息的一週。

30歲屬羊，本週容易睡眠品質不好，要注意。

財富運
本週是正財運，專注本業，專研本業。

事業運
本週運弱，是整理舊客戶資料、整理辦公環境的好時機。

桃花運
未婚的朋友，和另一半戶外旅行。
已婚的朋友，注意本身的身體。

健康運
注意散步，增加身體的靈活度，減少應酬，早睡早起，多喝水。

【猴】總運解析 ★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢上等。
本週事業運及偏財運旺，多跟同事配合，運用團隊的力量、多辦活動。

29歲屬猴，本週注意爛桃花及口舌之爭。

財富運
本週財運旺，可買刮刮樂，任何投資要三思。

事業運
本週工作量大，注意合約上的細節，避免造成公司的損失。

桃花運
未婚的朋友，本週可提親。
已婚的朋友，本週要去還願。

健康運
本週要注意職場上安全的問題，避免身體受傷。


【雞】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。

本週是事業運及財運旺的一週，但別太勞累而出錯。
本週可以異業結盟進，開啟財富的大門。

40歲屬雞，本週注意身體牙齒的問題。
52歲屬雞，本週注意身體腦神經的問題。

財富運
本週走正財運及偏財運，是開分店的好時機，投資宜保守。

事業運
 有貴人運，緣份在台中，容易心想事成，業績強強滾，是開闊人脈的好機會。

桃花運
未婚的朋友本週注意另一伴的工作狀況。
已婚的朋友本週注意轉念更自在，可念經來穩定心情。

健康運
本週注意筋骨的問題，嚴重時去看醫生別拖，本週到郊外走走轉運。


【狗】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作運旺、桃花運旺，勤打電話勤拜訪，好好經營人脈。

27歲屬狗，本週注意交通安全，多坐車、少開車。

財富運
本週有正財運，專注本業，注意關心之前的投資。

事業運
本週在工作上，案子多忙碌，注意合約細節，避免豬隊友。

桃花運
未婚的朋友，請多關心另一伴在公司的人際關係。
已婚的朋友，請注意母親的眼睛。

健康運
本週注意胃食道逆流的問題，多休息，不要熬夜，可外出旅行。


【豬】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作職場上被客戶誤解，滿腹委屈不平，別辯解，靜觀其變，沉住氣。

38歲屬豬，本週新人加入，要注意此人若跟你不對盤，先沉住氣。

財富運
有正財運，專注本業，投資宜保守。

事業運
本週運弱，是整理舊客戶資料及聯絡舊客戶的好時機。

桃花運
未婚的朋友，談戀愛的朋友多點耐心溝通。
已婚的朋友，跟另一半多多表達自己的意見。

健康運
本週注意睡眠的問題，別熬夜，多運動，多走路。

★更多信息請造訪「昱修院｣臉書粉絲專頁。

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