這「3生肖」5月要小心！　恐有「破財、小人纏身」危機

▲3個生肖5月運勢走下坡。（圖／CFP）



生活中心／綜合報導

人的運勢總是起起伏伏，不過所謂知己知彼，若能事先了解問題所在，便能趨吉避兇。據《靈匣》網站報導，有3個生肖在5月時運氣較差，不只財運較為低迷，還會遇上小人搗亂，最好能及早做好應對的準備，否則容易被人拿來大作文章。

《靈匣》網站指出，5月裡有3生肖運氣較差，易遭小人纏身或破財，這3生肖是屬虎、馬、豬的人，但若能及早防患未然，或許能安然度過5月低潮階段。

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一、屬虎的人

屬虎人5月份步入「寅巳相害」運，工作任務難以順利發展，做事心不在焉，容易發生意外之事，尤其是做生意者簽合約同時必須萬分注意，而且生活中不必要的花費增多，難免為錢煩惱。

▲屬虎的人在5月做事常心不在焉，容易發生意外之事。（圖／免費圖庫pakutaso）

二、屬馬的人

屬馬人5月份步入「比劫奪財」運，財運有所下降，而業績下滑等狀況也讓自己缺乏積極性，突如其來的破財更讓自己無從應對，需提防被小人干擾，避免意氣用事。

三、屬豬的人

屬豬人5月份步入「巳亥相沖」運，本月要注意財務問題，盡量避免高風險的投資項目，若想以小博大，怕不是時候，可能有小人出現導致自己心煩意亂，甚至出現被搶奪資源的情況，建議凡事要淡定處理，避免被拿此做文章。

▲屬豬的人5月走「巳亥相沖」運，要盡量避免高風險的投資項目，以免損了荷包。（圖／取自免費圖庫pixabay）